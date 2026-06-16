SUA își reduc contribuțiile militare pentru NATO. Decizia vizează capacități importante pe mare și în aer

SUA și-au retras, cu efect imediat, angajamentul față de NATO pentru mai multe contribuții militare importante pe mare și în aer. Informația a fost confirmată de trei surse din cadrul NATO pentru Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Printre componentele militare retrase se numără un grup de portavioane, o escadrilă de bombardiere cu rază lungă de acțiune și peste 50 de avioane de vânătoare.
Decizia SUA a luat prin surprindere mai mulți aliați
Decizia a venit ca o surpriză pentru mulți aliați. Scopul ar fi ca statele membre NATO să fie presate să acopere golurile apărute până la summitul NATO de la începutul lunii iulie.
Experții cred că acest lucru este posibil, chiar dacă nu va fi o înlocuire directă, unu la unu. Statele membre NATO contribuie oficial cu mai puțin de jumătate din efectivele lor reale de trupe la Comandantul Suprem Aliat din Europa.
SACmelEUR are apoi comanda asupra acestor trupe, care sunt împărțite în trei niveluri diferite de pregătire.
NATO vorbește despre o dependență prea mare de SUA
Un purtător de cuvânt al NATO a declarat pentru FAZ că alianța s-a bazat, în trecut, prea mult pe forțele și capacitățile militare ale SUA.
„Cu toate acestea, pe măsură ce Europa și Canada își sporesc investițiile în apărare și își dezvoltă mai multe capabilități, echilibrul responsabilităților s-ar putea schimba.”
Acesta a mai spus că NATO se asigură, în acest proces, „că nu există niciodată lacune reale în descurajarea noastră și că apărarea rămâne robustă și pregătită să răspundă oricărei amenințări”.
Potrivit aceluiași purtător de cuvânt, această „schimbare” întărește planurile de apărare ale NATO „prin reducerea dependenței excesive de un singur aliat” și pune alianța pe o „bază mai sustenabilă”.
SUA au notificat NATO înaintea unei conferințe militare
Conform surselor NATO, SUA au informat alianța despre capacitățile și unitățile afectate cu puțin timp înainte de o conferință de aprovizionare cu trupe. Aceasta a avut loc la începutul lunii, la Comandamentul NATO pentru Aprovizionarea cu Forțe în Europa.
Aliații au fost îndemnați să acopere imediat golurile. Pentru acest lucru, aceștia ar urma să folosească fie capacități deja existente, fie alte capabilități care pot obține rezultate comparabile.
În urma discuțiilor, au apărut noi angajamente, însă unele lacune ar rămâne în continuare.
Ce capacități militare ar fi retrase pe mare
Lista capacităților și unităților retrase de SUA este clasificată de NATO. Totuși, sursele au confirmat că informațiile publicate anterior de ziarul „Die Welt” erau corecte.
Potrivit acestor informații, retragerile vizează capacități pe mare și în aer.
Pe mare, retragerea ar afecta unul dintre cele două grupuri de portavioane. De asemenea, ar fi vizate jumătate dintre escadrilele de crucișătoare și distrugătoare, 11 din cele 26 de aeronave de patrulare maritimă și toate submarinele capabile să lanseze rachete de croazieră, precum Tomahawk.
Ce capacități militare ar fi retrase în aer
În aer, retragerea ar afecta una dintre cele două escadrile de bombardiere cu rază lungă de acțiune. Ar mai fi vizate 54 din 153 de avioane de luptă și 16 din 79 de avioane cisternă.
Retragerea ar include și toate dronele de recunoaștere cu rază lungă de acțiune, precum și aproape jumătate dintre aeronavele de recunoaștere înarmate.
NATO se așteaptă la noi pași în următorii ani
În cercurile NATO există așteptarea ca retragerea SUA să fie doar un prim pas. În următorii ani ar putea urma și alte măsuri, inclusiv în cazul forțelor terestre.
Aceste schimbări sunt văzute ca un stimulent pentru dezvoltarea capabilităților europene.
În același timp, se așteaptă ca SACEUR să aibă în continuare la dispoziție unitățile de trupe în cazul unei crize. Acest lucru ar fi posibil doar dacă SUA nu au nevoie de ele, în același timp, în Pacific sau în altă parte.
Se observă că nici înainte toate capacitățile raportate nu erau, de fapt, disponibile. Prezența SUA în regiunea Golfului a fost, în mare parte, o afacere administrată de NATO, susține ziarul.
SUA nu vor staționa rachete Tomahawk în Europa în viitorul apropiat
După conferința națiunilor care contribuie cu trupe, este clar că SUA nu vor staționa rachete de croazieră Tomahawk înarmate convențional în Europa în viitorul previzibil.
La începutul lunii mai, guvernul german a confirmat că un acord privind desfășurarea acestor rachete în Germania a eșuat. Acest lucru a ridicat întrebarea dacă rachetele de croazieră ar putea fi staționate în Polonia sau în altă parte.