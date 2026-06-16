SUA își reduc contribuțiile militare pentru NATO. Decizia vizează capacități importante pe mare și în aer

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 15:07

SUA și-au retras, cu efect imediat, angajamentul față de NATO pentru mai multe contribuții militare importante pe mare și în aer. Informația a fost confirmată de trei surse din cadrul NATO pentru Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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