Incendiu de proporții la o fermă zootehnică din județul Suceava. 11 autospeciale au intervenit pentru stingerea focului

Sursă: Realitatea.Net

Un incendiu de proporții a izbucnit marți seară, la fermă zootehnică de pe raza orașului Milișăuți, județul Suceava. Pompierii au intervenit cu 11 autospeciale pentru stingerea focului.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Suceava a transmis că pentru stingerea incendiului au intervenit 11 autospeciale de pompieri, atât militari, cât și de la serviciile voluntare pentru situații de urgență (SVSU).

”Pompierii militari de la subunitățile Suceava, Rădăuți, Solca, Siret și Gura Humorului, împreună cu lucrătorii SVSU din localitățile Iaslovăț, Milișăuți, Grănicești și Arbore, intervin cu 11 autospeciale de stingere pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o fermă de animale, pe raza orașului Milișăuți. Incendiul se manifesta la clădirea fermei”, au precizat oficialii ISU Suceava.

Potrivit unui prim bilanț, construcția fermei a fost afectată pe aproximativ 3.000 mp. Flăcările au mai distrus și un depozit de furaje în aer liber, pe aproximativ 1.000 mp. La momentul izbucnirii incendiului, în interior se aflau aproximativ 300 de suine, scroafe gestante și purcei, o parte dintre animale fiind evacuate și salvate.

”La finalul intervenției, proprietarul va efectua bilanțul exact al victimelor din rândul suinelor. Cauza probabilă de izbucnire a flăcărilor este în curs de stabilire”, au mai precizat oficialii ISU Suceava.