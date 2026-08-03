Bărbat din București, reținut pentru tentativă de omor după ce și-a atacat vecinul cu un cuțit. De la ce a pornit totul

Publicat 3 aug. 2026, 16:14 Actualizat 3 aug. 2026, 16:15

Un bărbat din București a fost reținut, după ce și-a atacat vecinul cu un cuțit cu lama de 18 centimetri, lovindu-l în repetate rânduri. Incidentul s-a produs după ce victima i-a reproșat partenerei agresorului că, din cauza comportamentului ei, a fost sancționată de Poliție cu amendă.

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