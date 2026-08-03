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Bărbat din București, reținut pentru tentativă de omor după ce și-a atacat vecinul cu un cuțit. De la ce a pornit totul

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat3 aug. 2026, 16:14
Actualizat3 aug. 2026, 16:15

Un bărbat din București a fost reținut, după ce și-a atacat vecinul cu un cuțit cu lama de 18 centimetri, lovindu-l în repetate rânduri. Incidentul s-a produs după ce victima i-a reproșat partenerei agresorului că, din cauza comportamentului ei, a fost sancționată de Poliție cu amendă.

Bărbat înjunghiat după un conflict între vecini

”În data de 01.08.2026, în jurul orei 21:40, pe fondul unui conflict spontan, aflându-se la parterul unui bloc de locuinţe din mun. Bucureşti, sector 5, inculpatul a lovit-o în mod repetat pe persoana vătămată (un bărbat în vârstă de 47 de ani) cu un cuţit cu lama de 18 cm., provocându-i mai multe plăgi în diferite zone ale corpului, leziuni traumatice a căror gravitate a fost evaluată medico-legal prin 12-14 zile de îngrijiri medicale, acţiunile violente încetând datorită intervenţiei martorilor oculari”, informează, luni, reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Agresiunea a avut loc după ce victima i-a reproşat iubitei atacatorului că a fost amendată de Poliţie din cauza ei. Cei doi sunt vecini, iar iubita atacatorului are un câine. Nemulţumit de faptul că animalul făcea gălăgie, bărbatul de 47 de ani a chemat Poliţia, însă poliţiştii l-au amendat tot pe el, pe motiv că a alertat în mod nejustificat autorităţile. În acest context, bărbatul i-a reproşat femeii că a fost amendat din cauza ei. Atacatorul a mers în casă, a luat un cuţit şi şi-a lovit în repetate rânduri vecinul.

Agresorul a fost reținut pentru tentativă de omor

Procurorii au stabilit că fapta a fost comisă în prezenţa mai multor persoane şi astfel a tulburat ordinea şi liniştea publică.

Luni, agresorul, în vârstă de 38 de ani, a fost pus sub acuzare pentru tentativă de omor şi tulburare a ordinii şi liniştii publice. Parchetul anunţă că pe numele său va fi formulată propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

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