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Locale· 2 min citire
Bărbat din București, reținut pentru tentativă de omor după ce și-a atacat vecinul cu un cuțit. De la ce a pornit totul
FOTO: Arhivă
Publicat3 aug. 2026, 16:14
Actualizat3 aug. 2026, 16:15
Un bărbat din București a fost reținut, după ce și-a atacat vecinul cu un cuțit cu lama de 18 centimetri, lovindu-l în repetate rânduri. Incidentul s-a produs după ce victima i-a reproșat partenerei agresorului că, din cauza comportamentului ei, a fost sancționată de Poliție cu amendă.
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