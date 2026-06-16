După dialogul cu Trump, Zelenski lansează o amenințare directă la adresa Kremlinului: „Rusia va avea o iarnă groaznică”

Publicat 16 iun. 2026, 16:49 Sursă Agerpres

Președintele american Donald Trump a declarat marți că Rusia ar trebui să încheie un acord de pace cu Ucraina, adăugând că va face tot ceea ce îi stă în putere pentru a pune capăt războiului, după o întâlnire 'foarte bună' între președintele Volodimir Zelenski și liderii Grupului celor Șapte (G7) cu ocazia summitului desfășurat în prezent în Franța, relatează Reuters.

Distribuie articolul