După dialogul cu Trump, Zelenski lansează o amenințare directă la adresa Kremlinului: „Rusia va avea o iarnă groaznică”

Președintele american Donald Trump a declarat marți că Rusia ar trebui să încheie un acord de pace cu Ucraina, adăugând că va face tot ceea ce îi stă în putere pentru a pune capăt războiului, după o întâlnire 'foarte bună' între președintele Volodimir Zelenski și liderii Grupului celor Șapte (G7) cu ocazia summitului desfășurat în prezent în Franța, relatează Reuters.
Donald Trump a sosit la summitul G7, care se desfășoară în perioada 15-17 iunie într-o stațiune de pe malul lacului Evian-les-Bains, prezentând un acord preliminar destinat să pună capăt conflictului cu Iranul și cu un interes reînnoit pentru încheierea războiului în Ucraina.
Trump a salutat întâlnirea între Volodimir Zelenski și liderii G7 în cadrul unei reuniuni cu ușile închise, adăugând că are programată pentru mai târziu o întrevedere bilaterală cu președintele ucrainean.
'Voi face tot ce-mi stă în putere', a spus Trump, adăugând că Rusia ar trebui să încheie un acord.
Declarațiile lui Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski și diplomații europeni speră să-l convingă pe Trump că situația Ucrainei s-a îmbunătățit, în timp ce Kievul solicită mai mult sprijin pentru a-și consolida poziția la eventualele negocieri de pace cu Moscova.
'Obiectivul principal este consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei, iar diplomația să avanseze pentru a face ca Rusia să pună capăt războiului', a scris Zelenski pe platforma X după întâlnire. 'Avem nevoie de pace!'.
Liderul ucrainean a dezvăluit o parte a conversației sale cu Donald Trump. Potrivit NEXTA, cei doi au discutat despre posibilitatea ca Ucraina să producă rachete pentru bateriile Patriot.
„Am discutat cu Trump despre transferul de licențe pentru producția acestor arme. Liderul american a reacționat pozitiv”, a declarat Zelenski.
„Rusia trebuie să știe că am avut o iarnă groaznică și că nici ei nu vor avea una ușoară”, a mai spus președintele Ucrainei.
Acesta a adugat că nu are de gând să cedeze cererilor lui Putin.
„Nu mă voi duce la o întâlnire cu Putin la Moscova. Nu joc aceste jocuri. Ne putem întâlni în Turcia, Elveția sau Orientul Mijlociu, dar el nu dorește încă să încheie războiul”
Eforturile diplomaților europeni
Diplomații europeni au spus că tonul întâlnirii a fost unul constructiv.
'Se pare că acum avem o analiză comună: Rusia este acum în defensivă', a spus un diplomat european, indicând că Trump a rămas până la sfârșitul reuniunii.
Diplomații europeni speră să-l convingă pe Trump că pozițiile anterioare ale SUA cu privire la posibilii termeni ai unui acord erau prea favorabili Moscovei, mai ales acum, când incursiunile cu drone ale Ucrainei pe teritoriul Rusiei au îmbunătățit situația părții ucrainene.
'Situația se schimbă în favoarea Ucrainei. Situația din 2026 este foarte diferită de cea din 2025. Ucraina menține cu curaj linia frontului', subliniază Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, pe platforma X. 'Oboseala Rusiei este evidentă. Acum este momentul să ne intensificăm sprijinul', afirmă ea.
Volodimir Zelenski insistă pentru un nou impuls și un rol mai important al Europei. El a declarat luni că i-a propus lui Putin o întâlnire în cadrul summitului G7. Vladimir Putin a respins în repetate rânduri ideea unui dialog direct cu Zelenski, cu excepția cazului în care acesta ar avea loc la Moscova.
Rzboiul din Iran, pe agenda discuțiilor
Liderii europeni urmau de asemenea să-l avertizeze pe Donald Trump că un acord provizoriu superficial cu Iranul riscă să-i consolideze programele nuclear și balistic. Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că prioritatea este să ne asigurăm că există un 'acord solid, serios, finalizat'.
Macron a indicat că prânzul de lucru de marți se va concentra pe redeschiderea în condiții de siguranță a Strâmtorii Ormuz, inclusiv asupra unei posibile misiuni maritime conduse de Franța și Marea Britanie.
De asemenea, se va încerca identificarea unor rute alternative pentru a ocoli strâmtoarea, pe care Iranul a închis-o în mare parte la scurt timp după ce a fost atacat de SUA și Israel la sfârșitul lunii februarie. Trump a declarat că strâmtoarea va fi 'complet deschisă' vineri.
Acordul provizoriu ar trebui să deschidă o fereastră de 60 de zile pentru negocieri tehnice complexe care ar include soarta stocului de uraniu puternic îmbogățit al Iranului și ridicarea sancțiunilor internaționale.
Cu toate acestea, aliații europeni se tem că o echipă de negociatori americani fără experiență ar putea să nu reușească să obțină un acord nuclear solid sau să abordeze problema programului de rachete balistice al Iranului într-o fază următoare, ceea ce ar putea duce la o situație de impas prelungită.
Franța, Marea Britanie și Germania vor să aibă un rol în conturarea discuțiilor viitoare, după ce au fost lăsate deoparte în ultimele luni.
Cele trei țări au fost cele care au angajat primele discuții cu Iranul cu privire la programul său nuclear în 2003 și au colaborat ulterior cu președintele american de atunci, Barack Obama, pentru a încheia un acord în 2015, în schimbul ridicării graduale a sancțiunilor. Trump desconsideră acel acord, din care a retras SUA în timpul primului său mandat.