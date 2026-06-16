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Extern· 1 min citire
Ana Maria Păcuraru: Apropiatul lui Putin îi cere scuze lui Zelenski
Ana Maria Păcuraru
Publicat16 iun. 2026, 18:08
SursăRealitatea PLUS
În timp ce liderii celor mai puternice țări din lume discută la summitul G7 de la Evian, Franța, președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, un apropiat al lui Vladimir Putin, îi cere scuze lui Volodimir Zelenski pentru insulte. În același timp, liderul belarus susține că țara lui nu va intra în război. Ana Maria Păcuraru este singurul jurnalist din Europa de Est invitat de Casa Albă la Summitul G7 din Franța și transmite informații și detalii de ultimă oră de la reuniunea liderilor mondiali.
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