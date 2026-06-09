Spitalul Județean Focșani, grav afectat de inundațiile de sâmbătă. A fost solicitată intervenția Ministerului Sănătății fonduri pentru reparații urgente

Sursă: Realitatea.Net

Ploile de la sfârșitul săptămânii trecute au provocat pagube semnificative la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Pantelimon” Focșani. Mai multe spații ale unității medicale au fost afectate, printre care subsolul, blocul alimentar și spălătoria, dar și unele încăperi din blocul operator și din Unitatea de Primiri Urgențe. De asemenea, au fost distruse documente din arhivă, precum și medicamente și diverse consumabile medicale.

"Am primit de la conducerea spitalului raportul cu pagubele provocate de viituri. (...) Vorbim despre unitatea medicală care deserveşte întreg judeţul, iar dimensiunea avariilor este una serioasă", anunţă, marţi, Prefectura Vrancea, într-un comunicat de presă.

Potrivit raportului, s-au înregistrat pereţi degradaţi şi umezi pe circa 1.400 mp, practic tot subsolul, prin infiltrare.

De asemenea, inundațiile au afectat:

blocul alimentar (329 mp) şi spălătoria (275 mp)

acoperişul blocului operator, aproximativ 600 mp

bloc operator, sălile S3 şi SO: pereţi (160 mp) şi tavan (65 mp)

pardoseli, linoleum şi tarkett deteriorate pe circa 1.000 mp

magaziile de materiale sanitare şi gospodăreşti din exterior, afectate în proporţie de 100%

magazia de materiale sanitare: infiltraţii în pereţi şi tavan, inundaţii în interior

magazia de dezinfectanţi: infiltraţii în acoperiş şi pereţi

magazia de materiale gospodăreşti: apă acumulată la 25 cm înălţime, tencuială afectată, recipienţi pentru probe de biopsie şi urologice, hârtie, lavete, biblirafturi şi cutii colectoare deteriorate

spaţiul de arhivă: inundat din exterior şi din acoperiş

bloc operator (Sala 3, hol, Sala O): infiltraţii din tavan care se scurgeau pe pereţi şi pe panourile electrice

magaziile UPU-SMURD de la subsol, inclusiv arhiva cu foi de observaţie

vestiarele de la subsol, inundate

spălătoria, cu infiltraţii în zona de depozitare a lenjeriei curate

blocul alimentar, cu refularea canalizării, infiltraţii şi apă acumulată în casa liftului

garderoba, cu pereţi infiltraţi şi pardoseli deteriorate

Totodată, au fost distruse medicamente şi consumabile medicale din cauza apei şi a umezelii.

Prefectura Vrancea anunţă că a transmis Ministerului Sănătăţii raportul, solicitând fonduri de urgenţă pentru remedierea situaţiei.

Administraţia Naţională "Apele Române" (ANAR) anunţa duminică după-amiază, că în 7 staţii de monitorizare nivelul precipitaţiilor a depăşit 50 de litri pe metrul pătrat.

Ulterior, instituţia a precizat că în judeţele Prahova şi Vrancea s-au înregistrat cantităţi extreme de ploi - peste 200 l/mp în zona Măneciu-Paltinu şi peste 100 l/mp la Bogza.