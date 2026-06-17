Personaje-cheie din dosarul Coldea, eliminate în condiții suspecte. Operațiuni în stil mafiot

Publicat 17 iun. 2026, 10:26 Sursă Realitatea PLUS

Noi detalii și acuzații șocante ies la iveală din dosarele care îl vizează pe fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea. Mai multe persoane care au formulat denunțuri împotriva Generalului Negru au fost supuse unor presiuni, acte de intimidare și chiar violențe.

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