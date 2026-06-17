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Personaje-cheie din dosarul Coldea, eliminate în condiții suspecte. Operațiuni în stil mafiot

FOTO: Inquam/Octav Ganea

FOTO: Inquam/Octav Ganea

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat17 iun. 2026, 10:26
SursăRealitatea PLUS

Noi detalii și acuzații șocante ies la iveală din dosarele care îl vizează pe fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea. Mai multe persoane care au formulat denunțuri împotriva Generalului Negru au fost supuse unor presiuni, acte de intimidare și chiar violențe.

Surse Realitatea PLUS spun că mai mulți martori-cheie din dosarele investigate de DNA, ar fi devenit ținte ale unor amenințări, agresiuni și presiuni, fiind afectați inclusiv în mediul de afaceri.

Sunt invocate inclusiv situații în care aceștia ar fi fost agresați sau marginalizați după ce au decis să depună mărturie și să colaboreze cu anchetatorii.

Martor-cheie, în stare gravă la spital după ce a fost bătut în Centrul Vechi

Mihai Fișcă, unul din cei trei denunțători ai fostului șef operativ SRI, a declarat, pe 30 mai 2024, în fața procurorilor DAN, că Florian Coldea ar fi primit un milion de euro într-o „afacere cu criptomonede”.

Ulterior, în vara anului trecut, omul de afaceri a ajuns în stare gravă la spital, după ce a fost bătut de trei bărbați în fața unei terase din Centrul Vechi al Capitalei, fiind la un pas de moarte.

”Inculpații au agresat-o fizic pe persoana vătămată, lovind-o cu palmele, pumnii și picioarele în zona feței, capului și corpului, iar în timpul agresiunilor exercitate de cei trei, unul dintre inculpați i-a aplicat o lovitură cu pumnul în zona bărbiei victimei, în urma căreia aceasta a căzut la sol și s-a lovit cu capul de piatra cubică”, arată anchetatorii.

Un alt denunțător a murit după ce casa i-a luat foc

Nu este singurul caz suspect în care este implicat un martor din dosarele care îl vizează pe Coldea. Tot anul trecut, un alt denunțător al fostului șef adjunct al SRI a murit, după ce casa i-a luat foc.

În urma acestor incidente suspecte, procurorii au intrat pe fir și încearcă să afle dacă au sau nu legătură cu Generalul Negru.

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