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Accident grav în județul Giurgiu. Două persoane, rănite. A fost necesară intervenția unui elicopter SMURD

elicopter SMURD

elicopter SMURD

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 07:57

Circulația rutieră a fost blocată temporar miercuri dimineață pe DN 6, în județul Giurgiu, în urma unui accident în care au fost implicate două autovehicule. Evenimentul s-a produs în zona localității Valea Plopilor, pe ruta București – Ghimpați.

Potrivit informațiilor transmise de Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, în urma impactului două persoane au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Pentru transportul uneia dintre victime a fost solicitat un elicopter SMURD, care a intervenit la locul accidentului pentru acordarea asistenței de specialitate.

Din cauza operațiunilor de salvare și a cercetărilor desfășurate la fața locului, traficul a fost oprit temporar pe sectorul afectat de drum. Autoritățile au estimat reluarea circulației după ora 07:30.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.

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