Accident grav în județul Giurgiu. Două persoane, rănite. A fost necesară intervenția unui elicopter SMURD

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 07:57

Circulația rutieră a fost blocată temporar miercuri dimineață pe DN 6, în județul Giurgiu, în urma unui accident în care au fost implicate două autovehicule. Evenimentul s-a produs în zona localității Valea Plopilor, pe ruta București – Ghimpați.

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