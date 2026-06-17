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Social· 1 min citire
Accident grav în județul Giurgiu. Două persoane, rănite. A fost necesară intervenția unui elicopter SMURD
elicopter SMURD
Circulația rutieră a fost blocată temporar miercuri dimineață pe DN 6, în județul Giurgiu, în urma unui accident în care au fost implicate două autovehicule. Evenimentul s-a produs în zona localității Valea Plopilor, pe ruta București – Ghimpați.
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