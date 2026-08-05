Alertă sanitară în Iași: un focar de variolă ovină, descoperit la o fermă cu 600 de oi

Publicat 5 aug. 2026, 08:07 Actualizat 5 aug. 2026, 08:15 Sursă Realitatea PLUS

E alertă sanitară într-o localitate din Iași. A apărut un focar de variolă la o fermă cu 600 de oi. În acest context, autoritățile au decis sacrificarea animalelor bolnave.

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