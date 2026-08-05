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Alertă sanitară în Iași: un focar de variolă ovină, descoperit la o fermă cu 600 de oi

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat5 aug. 2026, 08:07
Actualizat5 aug. 2026, 08:15
SursăRealitatea PLUS

E alertă sanitară într-o localitate din Iași. A apărut un focar de variolă la o fermă cu 600 de oi. În acest context, autoritățile au decis sacrificarea animalelor bolnave.

Un ocar de variolă ovină a fost confirmat la o fermă din județul Iași. Boala a apărut într-o exploatație cu aproximativ 600 de oi din localitatea Popești. Suspiciunea a apărut după ce au murit mai multe animale, iar analizele de laborator au confirmat diagnosticul.

Ferma a fost plasată sub restricție, mișcarea animalelor este de asemenea interzisă. Autoritățile au decis uciderea sub control oficial a tuturor animalelor receptive pentru a opri răspândirea virusului.

În jurul focarului s-au stabilit o zonă de protecție de 5 km și una de supraveghere de 20 km. Acolo sunt interzise târgurile, piețele și vânzarea de carne, lapte sau lână. Variola ovină este foarte contagioasă pentru oi și capre, dar nu se transmite la om. Crescătorii sunt sfătuiți să anunțe imediat orice suspiciune de boală.

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