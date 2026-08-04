Serviciul militar obligatoriu revine în Europa. Țările NATO care au păstrat sau au revenit la recrutare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 20:20

Serviciul militar obligatoriu, eliminat sau suspendat de numeroase state europene după sfârşitul Războiului Rece, revine pe agenda strategiilor de apărare. Invazia Rusiei în Ucraina, problemele de recrutare ale armatelor profesioniste şi necesitatea formării unor rezerve militare consistente au determinat mai multe guverne europene să îşi reevalueze politicile în acest domeniu.

Distribuie articolul