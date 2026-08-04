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Cele patru barje vor fi scufundate în Dunăre miercuri. Anunțul Apelor Române -VIDEO

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 16:43

Cele patru barje care vor fi scufundate miercuri în apele Dunării au rolul de a redirecţiona o parte din debitul fluviului către Centrala Nucleară de la Cernavodă, potrivit Administraţiei Naţionale Apele Române (ANAR). Instituţia precizează că, în urma dislocării stâncii, nivelul apei s-a stabilizat iniţial, fiind oprită scăderea acestuia, după care a fost înregistrată o uşoară creştere, de aproximativ doi centimetri.

Patru barje vor fi scufundate pentru redirecționarea debitului Dunării

Autorităţile continuă, marţi după-amiază, operaţiunile de încărcare a patru barje care vor fi scufundate în apele Dunării, pentru a dirija o parte din debitul fluviului de pe braţul Bala spre Dunărea Veche şi pentru a reuşi creşterea cotelor apelor.

Miercuri va avea loc scufundarea celor patru barje, două încărcate la locul dislocării unei stânci, pe Dunărea Veche, şi două aduse de la Galaţi, a menţionat ANAR.

Două excavatoare de 35 şi 60 de tone, echipate cu picon, au fost trimise în zonă, utilajele spărgând mecanizat în zona exploziei, iar materialul rezultat este încărcat în barjele care vor fi scufundate.

Apele Române: Intervențiile vizează creșterea nivelului Dunării cu până la 12 centimetri

Potrivit ANAR, nivelul Dunării în zona Cernavodă este staţionar, iar în urma dislocării stâncii s-a obţinut iniţial o stabilizare, prin oprirea scăderii nivelului cu 2 centimetri pe zi, urmată de o uşoară creştere de 2 centimetri.

Marţi dimineaţă, specialiştii de la Apele Române au reamintit că prognoza Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor indică o scădere zilnică de 2-3 centimetri, până la cota de -233 cm în 9 august.

„Operaţiunile de intervenţie de la faţa locului au o complexitate deosebită, scopul final fiind acela de a dirija o parte din debitul Dunării de pe braţul Bala spre Dunărea Veche, mai exact de a reuşi creşterea nivelurilor Dunării cu până la 10-12 cm”, au transmis reprezentanţii Apele Române.

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