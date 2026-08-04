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Cele patru barje vor fi scufundate în Dunăre miercuri. Anunțul Apelor Române -VIDEO
FOTO: Arhivă
Cele patru barje care vor fi scufundate miercuri în apele Dunării au rolul de a redirecţiona o parte din debitul fluviului către Centrala Nucleară de la Cernavodă, potrivit Administraţiei Naţionale Apele Române (ANAR). Instituţia precizează că, în urma dislocării stâncii, nivelul apei s-a stabilizat iniţial, fiind oprită scăderea acestuia, după care a fost înregistrată o uşoară creştere, de aproximativ doi centimetri.
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