Cele patru barje vor fi scufundate în Dunăre miercuri. Anunțul Apelor Române -VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 16:43

Cele patru barje care vor fi scufundate miercuri în apele Dunării au rolul de a redirecţiona o parte din debitul fluviului către Centrala Nucleară de la Cernavodă, potrivit Administraţiei Naţionale Apele Române (ANAR). Instituţia precizează că, în urma dislocării stâncii, nivelul apei s-a stabilizat iniţial, fiind oprită scăderea acestuia, după care a fost înregistrată o uşoară creştere, de aproximativ doi centimetri.

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