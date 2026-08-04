Economie pe timp de criză: Parcurile și locurile de joacă din Sectorul 6, iluminate la jumătate din capacitate

Parcurile și spațiile de joacă din Sectorul 6 vor funcționa cu lumina „la jumătate”. Administrația locală a decis reducerea intensității iluminatului la 50% din capacitate, într-un efort de a diminua consumul de energie electrică în perioada următoare.
Primăria Sectorului 6 scade la 50% intensitatea luminii în majoritatea parcurilor și locurilor de joacă pe care le gestionează. Măsura are ca scop reducerea consumului de energie electrică și va fi implementată treptat în perioada următoare.
Reprezentanții administrației locale subliniază că nu este vorba despre o oprire totală a curentului. Spațiile de recreere vor rămâne funcționale, iar nivelul de luminozitate va fi menținut la un prag care să nu pună în pericol siguranța celor care le frecventează.
Ajustarea este tehnic posibilă doar în zonele echipate cu sisteme moderne de telegestiune, care permit controlul de la distanță al consumului. Printre spațiile verzi vizate se numără parcurile Tudor Vladimirescu, Marin Preda, Nicolae Filimon, ANL Brâncuși și Sfântul Andrei, alături de numeroase locuri de joacă și grădini de cartier din Drumul Taberei, Militari, Crângași și Giulești.
Reacție la criză și apel la economie
Demersul Sectorului 6 răspunde solicitării Guvernului, care a cerut instituțiilor publice, mediului de afaceri și cetățenilor să diminueze voluntar utilizarea energiei electrice, mai ales în intervalele de vârf din timpul serii.
Inițiative similare au apărut și în mediul privat sau cultural: spre exemplu, reprezentanții clădirii istorice „La Mița Biciclista” au decis să oprească iluminatul nocturn și au lansat un apel ca și alte monumente emblematice să le urmeze exemplul.
Subiectul a atras și atenția presei internaționale. Agenția Reuters a catalogat situația drept o premieră pentru România, punctând că aceste decizii reflectă gravitatea crizei energetice actuale.
Producție scăzută din cauza secetei severe
România trece printr-o perioadă de alertă energetică decretată pentru 30 de zile. Producția internă de electricitate a scazut accentuat din cauza secetei prelungite, care a dus la debite extrem de mici pe Dunăre și pe râurile interioare. În acest context, autoritățile au solicitat punerea în funcțiune a tuturor capacităților de generare disponibile, mărirea importurilor și reducerea risipei.
Problemele s-au accentuat după ce Unitatea 1 de la Centrala Nuclearelectrică Cernavodă a fost oprită de urgență din cauza nivelului scăzut al Dunării, fiind necesare lucrări de decolmatare în zona bifurcației Bala–Dunărea Veche pentru a asigura funcționarea Unității 2.
Consumul național ajunge frecvent la 8.000 MW în serile cu vârf de sarcină, motiv pentru care fiecare megawatt economisit contează. În acest context, tot mai multe primării și instituții din țară au început să reducă iluminatul arhitectural și public acolo unde siguranța cetățenilor nu este compromisă.