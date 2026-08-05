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Scenă șocantă într-un autobuz STB: un pasager agresiv, demonstrație de arte marțiale. Ce spune compania – VIDEO

Bărbat agresiv intr-un autobuz (sursă: Reclamații STB/FB)

Bărbat agresiv intr-un autobuz (sursă: Reclamații STB/FB)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat5 aug. 2026, 11:39
Actualizat5 aug. 2026, 11:41

Scenă șocantă într-un autobuz STB, filmată miercuri dimineață. Pasagerii au privit consternați și temători un incident care putea degenera în violențe. Un bărbat, aparent om al străzii, a început să facă mișcări agresive, asemănătoare celor din artele marțiale. După ce imaginile au ajuns pe rețelele sociale, un călător a publicat răspunsul STB dintr-un caz similar: compania admite că, din cauza situației financiare dificile, nu poate asigura protecție pasagerilor.

Incident filmat în autobuzul 243: „Nu e normal să urci într-un autobuz și să te întrebi dacă ajungi acasă fără incidente”

Pe grupul „Reclamații STB (fostul RATB) București”, au fost publicate imagini care arată un nou incident într-un autobuz al liniei 243. Pasagerii au surprins un bărbat aflat într-o stare vizibil alterată, cu un comportament agresiv și un miros greu de suportat, care a provocat panică printre cei aflați în vehicul.

Martorii spun că situația „devine tot mai serioasă”, iar astfel de episoade sunt raportate aproape zilnic pe rețelele sociale.

Răspunsul STB: Resursele financiare nu permit angajarea unor agenți de pază sau constituirea unui corp intern de securitate

Postarea a generat sute de reacții, iar un alt utilizator a semnalat o situație similară, prezentând răspunsul oficial primit de la STB. În document, compania recunoaște dificultatea gestionării acestor cazuri din cauza și invocă situația de criză.

Răspuns STB (sursă: Reclamatii STB (fostul RATB) Bucuresti)

STB recomandă ca pasagerii să sune la 112 sau la Brigada de Poliție pentru Transport Public – 021.9752 atunci când se confruntă cu astfel de situații.

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