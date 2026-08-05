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Social· 1 min citire
Scenă șocantă într-un autobuz STB: un pasager agresiv, demonstrație de arte marțiale. Ce spune compania – VIDEO
Bărbat agresiv intr-un autobuz (sursă: Reclamații STB/FB)
Publicat5 aug. 2026, 11:39
Actualizat5 aug. 2026, 11:41
Scenă șocantă într-un autobuz STB, filmată miercuri dimineață. Pasagerii au privit consternați și temători un incident care putea degenera în violențe. Un bărbat, aparent om al străzii, a început să facă mișcări agresive, asemănătoare celor din artele marțiale. După ce imaginile au ajuns pe rețelele sociale, un călător a publicat răspunsul STB dintr-un caz similar: compania admite că, din cauza situației financiare dificile, nu poate asigura protecție pasagerilor.
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