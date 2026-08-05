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Autospecială de Poliție, proiectată într-un șanț după ce a fost lovită de o mașină, în județul Timiș
Accident Timiș
O autospecială de Poliție a fost lovită de un autoturism și proiectată într-un șanț, în apropiere de Timișoara. Evenimentul rutier s-a petrecut în timp ce polițiștii efectuau un control în trafic. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar șoferul care a provocat accidentul a fost amendat cu 865 de lei.
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