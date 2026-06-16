Andrew Tate, din nou la DIICOT. Procurorii au extins urmărirea penală cu o nouă acuzație

Publicat 17 iun. 2026, 02:31 Actualizat 17 iun. 2026, 14:36 Sursă Realitatea PLUS

Andrew Tate, milionarul britanic acuzat de viol, constituire a unui grup infracțional organizat și trafic de persoane, s-a prezentat miercuri dimineață la sediul DIICOT, pentru a fi audiat.

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