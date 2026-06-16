Andrew Tate, din nou la DIICOT. Procurorii au extins urmărirea penală cu o nouă acuzație

Andrew Tate, milionarul britanic acuzat de viol, constituire a unui grup infracțional organizat și trafic de persoane, s-a prezentat miercuri dimineață la sediul DIICOT, pentru a fi audiat.
UPDATE - Procurorii au extins urmărirea penală cu o nouă acuzație
Influencerul britanic Andrew Tate a fost audiat miercuri, timp de aproximativ 30 de minute, la sediul DIICOT, unde procurorii i-au adus la cunoștință noile acuzații formulate împotriva sa și faptul că a fost extinsă urmărirea penală.
Potrivit anchetatorilor, Andrew Tate este cercetat și pentru incitare la ură și discriminare în formă continuată și susțin că, în perioada 2021–2024, acesta ar fi promovat, prin intermediul rețelelor de socializare, mesaje care incită la ură și discriminare împotriva femeilor.
Noua acuzație se adaugă dosarului în care Andrew Tate și fratele său,Tristan Tate, sunt cercetați pentru mai multe infracțiuni grave, printre care constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și spălare de bani, alături de alte fapte aflate în atenția procurorilor.
La ieșirea de la audieri, Andrew Tate nu a făcut declarații referitoare la acuzațiile care i se aduc, însă a lansat ironii la adresa procurorilor.
Andrew Tate, cercetat penal pentru incitare la ură
Controversatul influencer a fost chemat la DIICOT și la sfârșitul lunii mai, când a fost anunțat de procurori că este cercetat penal pentru o nouă infracțiune, respectiv incitare la ură sau discriminare, în legătură cu discursurile promovate în social media, prin care ar fi incitat publicul la ură și discriminare împotriva femeilor.
Vă reamintim că frații Andrew și Tristan Tate, care au dublă cetățenie britanică și americană, au fost trimiși în judecată de DIICOT pe 20 iunie 2023, fiind acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, viol, acces ilegal la un sistem informatic și lovire sau alte violențe.
Frații Tate urmează să se confrunte cu noi acuzații
În decembrie 2024, instanțele au anulat rechizitoriul procurorilor, iar dosarul a fost retrimis la DIICOT pentru refacerea urmăririi penale.
În prezent, procurorii DIICOT refac actele din dosar, iar surse judiciare spun că frații Tate urmează să se confrunte cu noi acuzații.