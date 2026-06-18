Război politic la CCR. De ce acuză Sorin Grindeanu Guvernul Bolojan de „abdicare de la rolul constituțional”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 18 iun. 2026, 13:49

Curtea Constituțională a României (CCR) a amânat pentru 15 iulie decizia privind conflictul juridic dintre Parlament și Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan. Sesizarea, depusă de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, vizează ordonanța de urgență prin care a fost adoptat Programul SAFE de înzestrare a armatei. Aflați care sunt mizele constituționale ale acestui blocaj politic major.

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