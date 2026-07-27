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Cultura· 1 min citire
Statuia lui Adrian Păunescu, în pericol. Mesajul fiului său
Publicat27 iul. 2026, 13:51
Actualizat27 iul. 2026, 13:52
SursăRealitatea PLUS
Scandal uriaș în jurul statuii lui Adrian Păunescu. Fiul poetului rupe tăcerea. Andrei Păunescu reacționează după ce au apărut cereri pentru demolarea statuii tatălui său din Grădina Icoanei.
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