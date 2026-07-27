Statuia lui Adrian Păunescu, în pericol. Mesajul fiului său

Publicat 27 iul. 2026, 13:51 Actualizat 27 iul. 2026, 13:52 Sursă Realitatea PLUS

Scandal uriaș în jurul statuii lui Adrian Păunescu. Fiul poetului rupe tăcerea. Andrei Păunescu reacționează după ce au apărut cereri pentru demolarea statuii tatălui său din Grădina Icoanei.

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