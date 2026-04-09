„Mircea LUCESCU era antrenorul Naționalei, dar își păstra bucuria copilărească de a juca o miuță cu noi, echipa Cenaclului FLACĂRA, exact în anul în care readusese România în elită, la Euro 84. Adrian PĂUNESCU îi trăgea la poartă umoristului Nicolae Cenan, talonat de Andrei Păunescu și de marele om de fotbal, pe terenul de la Breaza”, a scris Andrei Păunescu.

Artista Nica Zaharia, autoarea piesei „Galbenă gutuie”, a comentat imaginea, rememorând atmosfera acelor clipe: „În 7 iunie 1984, am început turneul de vară cu un spectacol la Breaza. Înainte de spectacol, eram toți afară, inclusiv domnul Păunescu. Se povestea, se râdea, eram toți tineri și fără multe griji. (...) Probabil că fotografia a fost făcută în 7 iunie, când am plecat cu autocarul de la București și am ajuns în aceeași zi la Breaza.”

Un alt comentator susține că marele portar al naționalei și al Universității Craiova, Silviu Lung, ar fi mărturisit că „șutul cel mai puternic care m-a solicitat nu a fost al lui Irimescu, ci al lui Adrian Păunescu.”

Andrei Păunescu a confirmat afirmația: „Și Dobrin spune la fel în cartea biografică scrisă despre el de Marius Popescu.”

De altfel, după moartea marelui antrenor, Andrei Păunescu a postat o serie de fotografii și relatări despre prietenia care-l lega pe acesta de tatăl său, poetul și jurnalistul Adrian Păunescu, decedat și el in 2010.