Țara din Europa unde se ridică o statuie colosală a lui Iisus, cu zeci de metri peste cea din Rio de Janeiro

Un proiect monumental dedicat lui Iisus Hristos stârnește controverse puternice înainte de finalizare. Construcția uriașă, ridicată pe un munte din apropierea capitalei Armeniei, este văzută de susținători ca un simbol al credinței și identității naționale, în timp ce criticii avertizează că poate afecta patrimoniul istoric și intră în contradicție cu tradițiile religioase locale.

Monumentul este construit pe Muntele Hatis, la aproximativ 30 de kilometri de Erevan, și ar urma să devină cea mai înaltă statuie a lui Iisus Hristos din lume.

Proiectul este finanțat de Gagik Tsarukyan, o figură controversată în spațiul public armean. Statuia va avea o înălțime de 33 de metri, o referință simbolică la vârsta lui Iisus la momentul răstignirii. Împreună cu soclul, construcția va ajunge la aproximativ 77 de metri.

Dacă va fi finalizat conform planurilor, monumentul va depăși ca dimensiuni celebra statuie Hristos Mântuitorul, unul dintre cele mai cunoscute simboluri religioase din lume, care măsoară aproximativ 38 de metri cu tot cu piedestal.

Inițiatorul proiectului afirmă că scopul este transformarea Armeniei într-o destinație majoră pentru turismul religios. Acesta amintește frecvent faptul că Armenia a fost prima țară care a adoptat oficial creștinismul ca religie de stat, în anul 301.

Lucrările la monument, realizat din aluminiu, au trecut prin mai multe etape dificile și întârzieri, însă imaginile recente arată că proiectul se apropie de final.

Totuși, opoziția față de construcție rămâne puternică. Biserica Apostolică Armeană și-a exprimat oficial dezacordul, argumentând că astfel de monumente gigantice nu fac parte din tradiția spirituală a țării.

Reprezentanții bisericii susțin că identitatea religioasă a Armeniei a fost construită de-a lungul secolelor în jurul crucii și al arhitecturii specifice lăcașurilor de cult, nu în jurul unor statui monumentale.

De asemenea, proiectul a provocat îngrijorări în rândul arheologilor. La un moment dat, lucrările au fost suspendate temporar după descoperirea unor vestigii istorice pe Muntele Hatis. Specialiștii se temeau că șantierul ar putea afecta urmele unei vechi cetăți.

Ulterior, construcția a fost reluată după schimbarea amplasamentului și emiterea unor noi autorizații.

Dezbaterea rămâne deschisă: pentru unii, monumentul reprezintă un simbol al renașterii și credinței, în timp ce pentru alții este un proiect disproporționat, care riscă să afecteze patrimoniul cultural și identitatea istorică a Armeniei.

