Bărbatul din Iași care și-a ucis fosta soție cu un ciocan și i-a dat foc, condamnat definitiv la închisoare pe viață

Sursă: Realitatea.net

Bărbatul care și-a atacat fosta soție cu un ciocan, după care a incendiat-o în fața blocului în care locuia, a fost condamnat definitiv la închisoare pe viață. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional!

Curtea de Apel a respins apelul formulat de Andrei Cosmin Beucă împotriva sentinței date anterior de Tribunal, astfel că pedeapsa rămâne definitivă. Crima s-a petrecut în dimineața zilei de 14 aprilie anul trecut. Potrivit anchetatorilor, bărbatul și-a așteptat fosta soție în fața blocului în care aceasta locuia.

În momentul în care femeia a ieșit din scară, individul a atacat-o și a lovit-o de mai multe ori cu un ciocan în zona capului. După agresiune, a stropit-o cu benzină și i-a dat foc.

Femeia a murit după câteva zile de spitalizare

Victima a fost transportată la spital în stare extrem de gravă și a rămas internată mai multe zile. Femeia a murit pe 20 aprilie, din cauza rănilor suferite. În timpul procesului, magistrații au reținut și faptul că singurul regret exprimat de inculpat a fost că fosta sa soție „a murit prea repede și nu s-a chinuit destul”.