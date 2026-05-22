Ilie Bolojan, anunț de ultim moment despre PNRR: ”Am constatat că există întârzieri de plată”

Sursă: Realitatea.Net

Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, a declarat, vineri, că există întârzieri de plată în unele proiecte PNRR şi a explicat că, dacă nu vor fi efectuate cât mai repede către constructorii, atunci ”e greu de presupus că vor avea capacitatea financiară să lucreze susţinut, încât aceste proiecte să fie finalizate până în august”, termenul limită stabilit.

”Un alt aspect important este asigurarea fluxurilor de plăţi. Am constatat, preluând responsabilitatea unor ministere în această perioadă, că există întârzieri de plată şi, fără să ne plătim constructorii cât mai repede posibil, e greu de presupus că vor avea capacitatea financiară să lucreze susţinut, în aşa fel încât aceste proiecte să fie finalizate până în luna august”, a declarat Ilie Bolojan, într-o conferinţă de presă.

Șeful Executivului a subliniat că Programul Anghel Saligny se va desfăşura normal în perioada următoare, dar capacitatea de suplimentare a fondurilor alocate la început de an este foarte scăzută.

”Am discutat despre proiectele care sunt pe componenta Anghel Saligny. În ceea ce priveşte plăţile, săptămâna trecută Ministerul Dezvoltării a asigurat plăţile la zi, pentru că Ministerul de Finanţe a făcut deschiderile bugetare în acest sens. În ceea ce priveşte programul, el se va desfăşura normal în perioada următoare, dar capacitatea de suplimenta fondurile faţă de ceea ce a fost alocat la început de an este foarte scăzută având în vedere necesitatea de finanţare pentru a acoperi diferenţele pe proiectele din fonduri europene”, a mai transmis Ilie Bolojan.

Potrivit lui, anul acesta cea mai importantă componentă de investiţii publice este cea din PNRR, fiind de aproximativ 10 miliarde de euro.