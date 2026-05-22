Accident în municipiul Bârlad. O mașină a ieșit de pe carosabil și s-a izbit violent de un copac-FOTO
FOTO: Plus24/Colaj Realitatea.Net
Un accident rutier a avut loc vineri dimineață, în municipiul Bârlad, județul Vaslui, după ce șoferul unei mașini a pierdut controlul volanului, iar vehiculul a ajuns în afara părții carosabile, lovind în plin un copac.
La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Bârlad cu o autospecială de stingere echipată cu modul de descarcerare și o autospecială EPA, dar și nouă militari.
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Podul Înalt” Vaslui a transmis că echipajele de intervenție au constatat că autoturismul ieșise în afara carosabilului și lovise un copac.
Din fericire, accidentul nu s-a soldat cu victime, ci doar cu pagube materiale.
Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor (PSI), astfel încât zona să fie securizată și să fie eliminat orice risc suplimentar.
Citește și:
- 13:11 - Tânărul care a împușcat un bărbat cu un pistol cu bile în Tecuci ar fi atacat și o femeie înainte de incident
- 12:53 - Nouă avocați au trăit minute de groază într-un lift care a căzut în gol. Un scenariu la indigo cu incidentul dramatic de la Ministerul Transporturilor
- 12:35 - Cum pregătești solul pentru culturile de vară: pașii esențiali pentru o recoltă bogată
- 12:23 - Explozie la o rafinărie MOL din Ungaria. Un mort şi mai mulţi răniţi
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News