Accident în municipiul Bârlad. O mașină a ieșit de pe carosabil și s-a izbit violent de un copac-FOTO

Un accident rutier a avut loc vineri dimineață, în municipiul Bârlad, județul Vaslui, după ce șoferul unei mașini a pierdut controlul volanului, iar vehiculul a ajuns în afara părții carosabile, lovind în plin un copac.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Bârlad cu o autospecială de stingere echipată cu modul de descarcerare și o autospecială EPA, dar și nouă militari.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Podul Înalt” Vaslui a transmis că echipajele de intervenție au constatat că autoturismul ieșise în afara carosabilului și lovise un copac.

Din fericire, accidentul nu s-a soldat cu victime, ci doar cu pagube materiale.

Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor (PSI), astfel încât zona să fie securizată și să fie eliminat orice risc suplimentar.