Trump critică dur Europa prin Marco Rubio: „Ați dezamăgit SUA în războiul cu Iranul”

Secretarul de stat american Marco Rubio participă la reuniunea NATO într-o atmosferă extrem de tensionată. Discuțiile cu aliații europeni sunt marcate de criticile dure ale administrației Donald Trump, care acuză Europa de lipsă de sprijin în gestionarea conflictului cu Iranul.

Miniștrii de externe ai țărilor membre NATO s-au reunit vineri în localitatea suedeză Helsingborg, într-o atmosferă marcată de o ruptură profundă între Washington și aliații de pe bătrânul continent. Relațiile transatlantice traversează un moment critic, după ce Casa Albă a lansat atacuri extrem de dure la adresa guvernelor europene, reproșându-le poziția adoptată în contextul operațiunilor militare americane împotriva Iranului.

Prezența secretarului de stat american Marco Rubio la discuții vine în contextul în care oficialul de la Washington a reproșat deschis mai multor capitale europene refuzul de a asigura sprijin logistic și de a permite armatei SUA accesul la infrastructura și bazele militare de pe continent pentru misiunile ce vizau Teheranul.

Avertismentul dur lansat de Marco Rubio

Înaintea debutului oficial al discuțiilor, șeful diplomației americane a transmis un mesaj fără precedent, reflectând nemulțumirea profundă a președintelui Donald Trump. Rubio a subliniat că Washingtonul nu a pretins aliaților să își trimită propriile forțe aeriene în luptă, ci a solicitat un suport minim pe care Europa l-a respins. Această atitudine a provocat o iritare majoră la nivelul conducerii din Statele Unite.

Mai mult, emisarul american a sugerat că refuzul blocului european de a coopera în dosarul iranian ar putea forța o reevaluare a angajamentelor SUA în cadrul Alianței Nord-Atlantice. Avertismentul amplifică incertitudinea din jurul parteneriatului strategic, mai ales că Donald Trump a pus din nou sub semnul întrebării utilitatea NATO și a taxat în mod repetat bugetele reduse pentru apărare ale aliaților. Din perspectiva diplomaților occidentali, reuniunea din Suedia reprezintă un test crucial în perspectiva summitului din vară de la Ankara, unde europenii speră să domolească nemulțumirile Casei Albe.

Strategia de criză a guvernelor europene

Pentru a preveni o escaladare catastrofală a disensiunilor cu SUA, statele europene încearcă să demonstreze că își asumă o responsabilitate mai mare în arhitectura de securitate globală. Mai multe capitale au trimis deja forțe navale în regiunea Strâmtorii Ormuz pentru a garanta siguranța rutelor comerciale maritime afectate de conflict.

Totodată, Europa mizează pe argumente economice, pregătind noi contracte masive pentru achiziția de armament de la companiile americane din industria de apărare. În ciuda acestor eforturi de reconciliere, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a încercat să tempereze îngrijorările legate de fisurile din Alianță și de repoziționarea trupelor, insistând că capacitatea colectivă de descurajare și apărare rămâne intactă.

Reconfigurarea prezenței militare americane pe continent

Disputele politice au început deja să producă efecte directe pe harta militară a Europei. Washingtonul a decis retragerea a 5.000 de soldați americani staționați în Germania, o mișcare percepută ca o sancțiune directă în urma neînțelegerilor dintre Donald Trump și cancelarul federal Friedrich Merz.

În contrapartidă, același contingent de 5.000 de militari va fi relocat în Polonia. Liderul de la Casa Albă a justificat această decizie prin prisma relației excelente pe care o are cu președintele polonez Karol Nawrocki. Aceste mișcări de trupe stimulează dezbaterile interne din Europa privind necesitatea independenței strategice și reducerea treptată a dependenței de umbrela de securitate oferită de Washington.

Disputele financiare blochează ajutorul pentru Ucraina

Pe lângă dosarul iranian și reconfigurarea trupelor, agenda miniștrilor de externe include și sprijinul pe termen lung acordat Kievului. Mark Rutte încearcă să impună o formulă prin care statele membre și Canada să garanteze un ajutor militar anual de minimum 0,25% din Produsul Intern Brut pentru Ucraina.

Planul secretarului general se lovește însă de opoziția fermă a unor mari puteri economice europene. Franța, Italia și Spania manifestă rețineri serioase față de adoptarea acestui prag obligatoriu, fiind deja ținta criticilor interne din cadrul NATO pentru că nu contribuie proporțional cu potențialul lor economic la susținerea frontului.