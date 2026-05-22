Marea Piramidă din Giza, mai rezistentă decât se credea: cum ar fi fost concepută să facă față cutremurelor. Ce arată noile cercetări

Marea Piramidă din Giza, construită în urmă cu aproximativ 4.600 de ani ca mormânt al faraonului Khufu, continuă să uimească cercetătorii prin rezistența sa excepțională și prin modul în care a fost concepută pentru a face față trecerii timpului și chiar cutremurelor.

Structură stabilă în fața cutremurelor

O echipă de cercetători de la Institutul Național de Cercetare în Astronomie și Geofizică (NRIAG) a analizat comportamentul structural al piramidei folosind seismometre amplasate în 37 de puncte din interiorul și exteriorul monumentului. Studiul, publicat în revista Scientific Reports , a arătat că structura piramidei răspunde uniform la vibrațiile ambientale, indicând o stabilitate remarcabilă, scrie Reuters.

„Aceste elemente, luate împreună, creează o structură echilibrată şi coerentă”, a explicat seismologul Mohamed ElGabry, coordonatorul studiului.

Un design construit să reziste

Marea Piramidă are o bază de aproximativ 230 de metri și acoperă o suprafață de 5,3 hectare. Inițial atingea o înălțime de 147 de metri, însă în prezent măsoară circa 138,5 metri, din cauza eroziunii și pierderii stratului exterior de piatră. Timp de aproape 3.800 de ani, a fost cea mai înaltă construcție realizată de om.

Cercetătorii susțin că stabilitatea sa se datorează fundației din rocă calcaroasă solidă, centrului de greutate coborât, formei simetrice și distribuției progresive a masei spre vârf. De asemenea, structura internă, inclusiv camerele aflate deasupra „Camerei Regelui”, contribuie la disiparea energiei seismice.

„Aceste camere contribuie la disiparea energiei seismice şi la protejarea Camerei Regelui”, a explicat ElGabry.

Cunoștințe inginerești avansate în Egiptul antic

Potrivit cercetătorilor, constructorii Egiptului antic dețineau cunoștințe avansate despre stabilitate structurală, comportamentul fundațiilor și distribuția greutății, dezvoltate prin experiență practică.

„Constructorii din Egiptul Antic deţineau în mod evident cunoştinţe practice despre stabilitate, comportamentul fundaţiilor şi transferul de sarcină”, a precizat seismologul Asem Salama, coautor al studiului.

Deși nu există dovezi clare că piramida a fost proiectată explicit pentru rezistență la cutremure, soluțiile arhitecturale utilizate au contribuit decisiv la durabilitatea sa.

A supraviețuit unor cutremure majore

De-a lungul istoriei, monumentul a rezistat unor seisme puternice, inclusiv cele din 1847 și 1992, care au afectat grav alte clădiri din regiune. Marea Piramidă a rămas însă aproape intactă.

„Ne aminteşte de ceea ce este capabilă civilizaţia umană atunci când viziunea, ştiinţa şi determinarea se îmbină”, a spus ElGabry.

O capodoperă de inginerie și organizare

Dincolo de rezistența sa, piramida este considerată o dovadă a nivelului ridicat de organizare al societății egiptene antice. Construcția, realizată în aproximativ 20 de ani, a implicat zeci de mii de muncitori și un sistem complex de coordonare și aprovizionare.

Complexul de la Giza, care include și alte piramide și Sfinxul, rămâne unul dintre cele mai importante situri arheologice din lume și continuă să atragă milioane de vizitatori anual.

„Marea Piramidă nu este doar o realizare inginerească, ci şi o expresie a viziunii și creativității umane”, a concluzionat ElGabry.

Realitatea.NET | Noaptea Muzeelor va avea loc sâmbătă, 23 mai 2026. Ce poți vizita gratuit

