Noaptea Muzeelor va avea loc sâmbătă, 23 mai 2026. Ce poți vizita gratuit

Noaptea Muzeelor 2026 transformă România într-un uriaș spațiu cultural deschis: sute de muzee, case memoriale, galerii și instituții educaționale își primesc vizitatorii în noaptea de 23 mai, majoritatea cu acces gratuit și programe speciale desfășurate până târziu în noapte.

Evenimentul este coordonat la nivel național de Rețeaua Națională a Muzeelor din România și face parte dintr-o inițiativă europeană susținută de NEMO – Network of European Museum Organisations, care încurajează deschiderea muzeelor către public într-un format interactiv și accesibil.

În 2026, accentul este pus pe experiențe culturale dinamice: tururi ghidate, expoziții temporare, instalații multimedia, concerte și performance-uri artistice, toate gândite pentru a transforma vizita într-o experiență nocturnă completă, nu doar într-o simplă vizitare de expoziții.

Cum funcționează accesul

Evenimentul are loc sâmbătă, 23 mai, iar majoritatea instituțiilor își deschid porțile în jurul orei 18:00, urmând ca programul să se desfășoare până spre ora 02:00, în funcție de fiecare muzeu. Accesul este, în general, gratuit, însă unele instituții pot solicita rezervări sau bilete cu acces controlat, în special pentru spațiile foarte aglomerate sau cu capacitate limitată.

Muzee deschise în București

Capitala rămâne centrul principal al evenimentului, cu numeroase instituții participante și trasee culturale variate.

Printre cele mai importante obiective se numără:

Muzeul Național Cotroceni – cu acces în spațiile istorice ale fostului palat regal

Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa – cu expoziții interactive și activități educaționale

Muzeul Național al Țăranului Român – dedicat patrimoniului tradițional românesc

Palatul Suțu – Muzeul Municipiului București – cu expoziții și evenimente despre istoria orașului

Arcul de Triumf – punct de observație și expoziții tematice

La acestea se adaugă și alte instituții importante, precum Muzeul Hărților, Muzeul Geologic Național, Muzeul Național de Artă al României, Casa Filipescu-Cesianu sau spațiile artistice ale UNArte, care completează oferta culturală a capitalei.

Program extins în marile orașe din țară

Și în restul țării, numeroase orașe participă cu programe speciale:

În Cluj-Napoca, muzeele și galeriile universitare propun expoziții contemporane și activități interactive. În Sibiu, Muzeul ASTRA oferă acces la unul dintre cele mai mari muzee în aer liber din Europa.

La Iași, Complexul Muzeal Național „Moldova”, Muzeul Unirii și Muzeul Universității „Alexandru Ioan Cuza” organizează tururi ghidate și expoziții tematice. În Brașov, Timișoara, Craiova, Galați și alte orașe, muzeele de artă, istorie și știință își extind programul și oferă acces gratuit sau condiții speciale de vizitare.

Noaptea Muzeelor rămâne astfel unul dintre cele mai importante evenimente culturale din România, transformând orașele într-o rețea de spații culturale deschise publicului pentru o singură noapte.