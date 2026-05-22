Camion încărcat cu piatră, răsturnat în judeţul Bistriţa-Năsăud. Șoferul a rămas blocat în cabină-FOTO

Sursă: Realitatea.Net

Un camion încărcat cu piatră s-a răsturnat vineri dimineață pe un drum din localitatea Ilva Mare, județul Bistrița-Năsăud, iar încărcătura s-a prăbușit peste cabina șoferului, blocându-l în interior. Echipele de intervenție au reușit să ia legătura cu bărbatul, care este conștient.

"La locul solicitării intervin echipajul de prim ajutor şi echipajul de descarcerare din cadrul Staţiei de Pompieri Sângeorz-Băi, echipajul de descarcerare grea şi echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD de la Detaşamentul de Pompieri Bistriţa, precum şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU) Ilva Mare.

Conducătorul autobasculantei este conştient şi cooperant, salvatorii reuşind să stabilească legătura verbală cu acesta. Victima este blocată în cabina autovehiculului, peste care s-a răsturnat încărcătura de piatră transportată de camion", transmit oficialii ISU Bistriţa-Năsăud.

La faţa locului au fost trimise o automacara din cadrul Detaşamentului de Pompieri Bistriţa, precum şi două buldoexcavatoare aparţinând Serviciului Volntar pentru Situaţii de Urgenţă Lunca Ilvei şi SVSU Ilva Mare.