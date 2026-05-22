RENAR a marcat ziua internațională a metrologiei. 151 de ani de la convenția metrului de la Paris

Sursă: Realitatea PLUS

Organismul unic de acreditare agreat de Uniunea Europeană în România a sărbătorit Ziua Internațională a Metrologiei. De la analize medicale și combustibil, până la produsele din magazine, toate depind de măsuri corecte, potrivit Realitatea PLUS.

RENAR, instituția care verifică laboratoarele și organismele de testare din România, a transmis că măsurarea și acreditarea au un rol esențial în economie și în dezvoltarea politicilor publice. Președintele RENAR, Fănel Iacobescu, a declarat și că activitatea de acreditare este reglementată la nivel european, iar viitorul Guvern trebuie să introducă noile reguli în legislația națională.

„Metrologia are importanță în elaborarea majorității politicilor. Ținem seama că măsurarea este o activitate care urmărește întreaga evoluție a omului. S-a semnat primul tratat diplomatic internațional între 19 țări, la care a aderat și România, care a avut o importanță esențială în dezvoltarea comerțului”, a declarat Fănel Iacobescu, președintele RENAR.