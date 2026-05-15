Tensiuni uriașe în Strâmtoarea Ormuz. O navă a fost capturată, iar alta s-a scufundat după un atac

Situația din Strâmtoarea Ormuz s-a tensionat din nou după două incidente grave petrecute în apropierea coastelor Emiratelor Arabe Unite și Omanului. O navă aflată în apropierea Emiratelor ar fi fost capturată și dusă spre apele iraniene, în timp ce o altă navă cargo s-a scufundat după un atac produs lângă Oman.

Evenimentele au loc într-un moment extrem de sensibil pentru regiune, pe fondul conflictului dintre Iran, Statele Unite și Israel și al blocajului din negocierile privind securitatea traficului maritim din Golf. Potrivit informațiilor apărute până acum, o navă ancorată în apropierea Emiratelor Arabe Unite a fost preluată de persoane neidentificate și direcționată către apele iraniene. În paralel, o navă cargo indiană, identificată drept „Haji Ali”, a luat foc după un atac produs în apropierea Omanului și s-a scufundat ulterior. Toți cei 14 membri ai echipajului au fost salvați. Până în acest moment nu este clar cine se află în spatele celor două incidente.

Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute din lume

Strâmtoarea Ormuz este considerată unul dintre cele mai sensibile puncte strategice de pe glob. Înainte de actuala criză, aproximativ o cincime din petrolul mondial trecea prin această zonă dintre Iran și Oman. În ultimele luni, Iranul a restricționat accesul unor nave străine, iar Statele Unite au răspuns prin desfășurarea de operațiuni navale pentru protejarea traficului comercial. Analiștii avertizează că orice nou incident în zonă poate duce la noi creșteri ale prețurilor la petrol și gaze și poate afecta economia globală.

Criza din Strâmtoarea Ormuz a fost unul dintre subiectele discutate la summitul dintre Donald Trump și Xi Jinping, desfășurat la Beijing. Casa Albă a transmis că cele două părți au fost de acord asupra necesității menținerii deschise a rutei maritime pentru transportul energetic global. În același timp, presa iraniană susține că Teheranul permite deja trecerea anumitor nave chineze prin strâmtoare, în baza unui acord separat între cele două state, conform presei străine.

Iranul cere control asupra strâmtorii

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat că toate navele care intră în Strâmtoarea Ormuz trebuie să coopereze cu marina iraniană. Teheranul cere recunoașterea controlului asupra zonei și compensații din partea Statelor Unite pentru reluarea negocierilor. Washingtonul și statele din Golf resping însă aceste cereri și insistă asupra libertății de navigație în regiune. În paralel, autoritățile americane au avertizat că sunt pregătite să intervină dacă traficul comercial va fi amenințat din nou.