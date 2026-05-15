Trump a intrat în „orașul interzis” al puterii chineze. Ce s-a discutat la întâlnirea care ține lumea cu ochii pe Beijing

Sursă: Agerpres

Președintele chinez Xi Jinping și omologul său american Donald Trump au început vineri o întâlnire la Zhongnanhai, complexul care găzduiește sediul și birourile conducerii Partidului Comunist Chinez (PCC), în a doua zi a vizitei oficiale a liderului american în țara asiatică, scriu agențiile de știri.

Întâlnirea are loc într-unul dintre cele mai simbolice și rezervate spații ale puterii politice chineze, după prima întâlnire dintre cei doi lideri de joi de la Marele Palat al Poporului, concentrată pe comerț, Taiwan și probleme internaționale.



Președintele Trump a sosit cu puțin înainte de prânz la Zhongnanhai, situat lângă Orașul Interzis și în mod istoric asociat cu întâlniri de nivel înalt între conducători chinezi și lideri străini, deși accesul liderilor străini în acest spațiu este puțin obișnuit și este de obicei interpretat ca un gest de apropiere politică și diplomatică.



Întâlnirea are loc la câteva ore după ce Beijingul a asigurat că Xi și Trump au ajuns în cadrul întâlnirii lor de joi la o serie de 'noi consensuri', printre care construirea unei 'relații de stabilitate strategică constructivă China-SUA' ca nouă orientare a legăturilor bilaterale pentru 'următorii trei ani sau mai mult'.

Subiecte pe agenda discuțiilor

Pe de altă parte, vineri dimineață președintele Trump a afirmat că partea chineză s-a arătat dispusă să crească achizițiile de petrol american, soia și avioane Boeing, deși nu au fost anunțate angajamente concrete și autoritățile chineze nu au confirmat aceste aspecte.



Joi, cei doi lideri au abordat subiecte precum Taiwan, războiul din Iran, Ucraina, peninsula coreeană, comerțul, inteligența artificială și accesul companiilor americane pe piața chineză, într-o vizită marcată, de asemenea, de prezența unor oameni de afaceri precum Elon Musk (Tesla), Jensen Huang (Nvidia) sau Tim Cook (Apple).



Vineri, înaintea prânzului cu omologul său chinez, președintele american Donald Trump a dat asigurări că amândoi împărtășesc o viziune 'foarte similară' asupra modului de a pune capăt conflictului din Iran, pe care Statele Unite și Israelul l-au inițiat la sfârșitul lunii februarie și care a dus la închiderea Strâmtorii Ormuz de către Teheran.





'Am vorbit despre Iran. Avem o opinie foarte similară despre Iran. Vrem să se încheie și nu vrem să aibă o armă nucleară și vrem ca strâmtoarea să se redeschidă', a declarat Donald Trump la Zhongnanhai.



A afirmat în continuare că Iranul a decis să închidă strâmtoarea și a explicat că SUA au decis atunci 'să o închidă peste ei, dar vrem să se redeschidă' pentru că este 'ceva nebunesc și nu este bine'.



Președintele american a reiterat că Iranul nu poate avea o armă nucleară și că Xi Jinping și el sunt 'destul de de acord' în această chestiune și în altele.

Ușa dialogului, deschisă

Declarațiile lui Trump sunt în linie cu detaliile împărtășite de Casa Albă despre conținutul discuțiilor de joi dintre cei doi lideri și cu declarațiile Ministerului de Externe chinez care a cerut să se deschidă ușa dialogului și să se pună capăt conflictului, care trece acum printr-o perioadă de armistițiu și de negocieri mediate de Pakistan între Washington și Teheran.



'Ușa dialogului, odată deschisă, nu trebuie să se închidă din nou', a afirmat un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe chinez într-un comunicat care a mai susținut că părțile trebuie să consolideze actuala 'tendință de destindere' și să păstreze calea unei soluții politice.



'Acest război, care nu ar fi trebuit să se întâmple, nu are niciun motiv să continue', a indicat Ministerul de Externe, care a adăugat că găsirea unei soluții avantajează atât SUA, cât și Iranul.



Președintele Trump a mai spus, alături de Xi Jinping, că s-au încheiat 'acorduri comerciale fantastice, bune pentru ambele țări', ceva ce nu a fost detaliat în mod oficial de niciuna din delegații.



Plecarea din Beijing a președintelui american este prevăzută pentru vineri după-amiază, ora locală, după o vizită de mai puțin de 48 de ore, a doua a președintelui american în China după cea efectuată în 2017, în primul său mandat la Casa Albă.