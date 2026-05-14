Urmărire ca în filme în SUA: Un camion de transport mobilă s-a răsturnat după o manevră riscantă a poliției VIDEO

Sursă: Realitatea.net

O urmărire spectaculoasă pe șoselele din statul Georgia s-a încheiat recent cu o intervenție tactică de mare risc, care a stopat brusc fuga unui camion de închirieri U-Haul. Adjuncții șerifului au fost nevoiți să execute manevre periculoase prin traficul intens pentru a-l opri pe șoferul identificat drept Damian Jones, ale cărui acțiuni haotice puneau în pericol viața participanților la trafic.

Momentul critic: Manevra PIT și răsturnarea vehiculului

Urmărirea a atins punctul culminant atunci când forțele de ordine au decis aplicarea manevrei PIT ( Precision Immobilization Technique ). Această tehnică presupune lovirea calculată a părții din spate a vehiculului urmărit pentru a-l forța să derapeze și să se oprească.

Din cauza centrului de greutate ridicat, specific camioanelor de marfă, impactul a fost unul violent: vehiculul a fost proiectat în aer, răsturnându-se pe o parte pe carosabil.

Damian Jones nu era la prima abatere, pe numele său existând mandate de arestare emise în mai multe comitate.

În timpul cursei nebune, Jones ar fi lovit un alt camion și a fost la un pas de a izbi numeroase autoturisme civile în timp ce încerca să se strecoare printre benzi.

Droguri descoperite la bord. În urma percheziției efectuate după accident, anchetatorii au găsit substanțe stupefiante în cabina vehiculului.

Deși scena accidentului a fost una de o violență extremă, autoritățile au raportat, surprinzător, că nu au existat răniri grave nici în rândul polițiștilor, nici în rândul trecătorilor sau al suspectului. Acesta din urmă a fost reținut imediat.

Ce presupune manevra PIT?

Manevra PIT este o procedură de intervenție utilizată de poliție pentru a încheia rapid o urmărire auto. Prin aplicarea unei forțe laterale asupra roții din spate a suspectului, mașina acestuia este forțată să se rotească la 180 de grade, fapt care duce la oprirea motorului și imobilizarea vehiculului. Deși metoda este extrem de eficientă pentru autoturismele mici, utilizarea ei în cazul vehiculelor înalte (precum SUV-urile sau camioanele) crește exponențial riscul de răsturnare, așa cum s-a întâmplat și în acest incident din Georgia.