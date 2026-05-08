PNL, între două tabere: Bolojan negociază cu USR, Predoiu și Gorghiu cer continuarea guvernării

Ilie Bolojan și Dominic Fritz anunță o alianță politică între PNL și USR împotriva PSD și AUR. Totul după ce Ilie Bolojan a discutat mai bine de o oră cu Nicușor Dan la Cotroceni. În paralel, Cătălin Predoiu insistă ca liberalii să continue guvernarea. De aceeași părere este și Alina Gorghiu care acuză că decizia intrării în opoziție a fost luată prea repede și fără consultări reale în partid. Pe de altă parte, Robert Sighiartău exclude varianta unui nou premier liberal și spune că PNL este unit în jurul lui Bolojan.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, și cel al USR, Dominic Fritz, au anunțat că cele două partide își asumă un angajament pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine. Totul după discuțiile pe care cei doi șefi de partid le-au avut, separat, cu președintele Nicușor Dan.



„Răspunsul nostru la acțiunea distructivă a PSD împotriva bunei guvernări și la colaborarea dintre PSD și AUR în Parlament este cooperarea forțelor politice reformiste și responsabile. În urma unei discuții deschise, am convenit să ne coordonăm pașii următori în fața acestei crize provocate artificial”, au transmis simultan ambii lideri pe paginile lor de socializare.

„Ceea ce ne preocupă în mod real, în mod sincer, este dacă abandonăm sau nu responsabilitatea guvernării. Și am mai spus în ședință faptul că un partid care are 14% în acest moment rămâne relevant pe scena politică în măsura în care are poziția de premier. Acesta era punctul cheie, dacă vreți, al relevanței noastre strategice în acest moment”, a declarat Cătălin Predoiu, prim-vicepreședintele PNL .

Robert Sighiartău: Dacă Partidul Social Democrat nu va fi în stare să facă guvern și nu există soluție, atunci, în condițiile pe care partidul le va stabili cu Ilie Bolojan, poate să stea la discuții.

Reporter: P NL, domnule Sighiartău, va face o propunere de premier?

Robert Sighiartău: Nu va face o propunere de premier. Merge cu mandatul pe care l-a primit din partea Biroului Permanent Național.

Reporter: Președintele Nicușor Dan poate să îl desemneze din nou pe domnul Ilie Bolojan ca premier?

Robert Sighiartău: Se poate, se poate nominaliza din nou și sigur ar fi poate cea mai bună soluție pentru România. Însă asta ar însemna ca Partidul Social Democrat să își asume eșecul politic. Partidul în acest moment este unit și în jurul lui Ilie Bolojan.

„Decizia de intrare în opoziție, ați văzut, a fost foarte repede luată și poate n-a fost suficientă consultare. Eu mi-am consultat înainte primarii, am avut întâlniri în prealabil cu colegii primari din Argeș. O să-mi spuneți că nu sunt mulți, dar ăia 30 care sunt mi-au spus punctul lor de vedere. Colegii mei mi-au exprimat dorința de a găsi o formulă să rămânem la guvernare”, a afirmat Alina Gorghiu, deputat PNL .