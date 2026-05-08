Revoltă socială după măsurile economice ale Guvernului Bolojan: se pregătesc PROTESTE masive

Măsurile luate de Guvernul Bolojan au fost împotriva românilor! Sunt acuzațiile făcute de sindicaliști din toate domeniile. Aceștia pregătesc proteste masive în perioada următoare, după ce puterea de cumpărare a scăzut drastic, iar mii de români și-au pierdut locurile de muncă.

Românii se pregătesc de proteste masive în perioada imediat următoare din cauza austerității, pentru că românii nu mai fac față cheltuielilor, veniturile rămân înghețate, iar mii de oameni deja și-au pierdut locul de muncă.

Nemulțumirile sunt legate și de proiectul cumulului pensie-salariu, și asta pentru că sindicaliștii sunt de părere că asta atacă dreptul la muncă și pensie. Asta după ce cei cu pensie militară sau de serviciu ar trebui să renunțe la 85% din venit dacă vor să lucreze la stat.

Pe de altă parte, o altă problemă este și legea salarizării, pentru că unele salarii ar putea rămâne blocate pe această lege. Asta după ce oricum știm că veniturile românilor sunt în continuare mult sub media europeană.