Dubla măsură a lui Ciprian Ciucu: Austeritate pentru bucureșteni, nu și pentru pentru apropiați, plătiți regește din banii contribuabililor

Sursă: Realitatea.net

Ciprian Ciucu și-a inaugurat mandatul la Primăria Capitalei sub semnul unui paradox flagrant. Deși s-a instalat la butoanele celei mai bogate administrații locale din țară invocând un faliment iminent și necesitatea unor tăieri drastice de personal, edilul pare să fi descoperit resurse inepuizabile pentru cercul său de încredere. Pe modelul mentorului său, Ilie Bolojan, Ciucu le cere bucureștenilor să „strângă cureaua” prin majorări de taxe și concedieri, în timp ce în culisele instituției se pun la cale transferuri de personal și scheme salariale care sfidează logica austerității trâmbițate public.

Export de cadre de la Sectorul 6 pe salarii de Capitală

Sub paravanul eficientizării absorbției de fonduri europene, Ciprian Ciucu a înființat un departament special, devenit rapid refugiul ideal pentru foștii săi subalterni de la Primăria Sectorului 6. Strategia este pe cât de ingenioasă, pe atât de controversată: apropiații aduși de la sector sunt recompensați cu salarii și sporuri uriașe, mascate sub titlul de „proiecte din bani europeni”. Situația capătă accente absurde în condițiile în care unii dintre acești funcționari par să dețină darul ubicuității, fiind remunerați simultan de ambele instituții, în timp ce edilul general se plângea recent că vistieria orașului mai număra doar 5 milioane de lei.

Portretele privilegiului: Cum se adună averile în „primăria falimentară”

Cazul Andreei Iordache, șefa de cabinet a primarului general, este simptomatic pentru modul în care se împart beneficiile în noul regim. Transferată de la Sectorul 6, aceasta cumulează venituri impresionante, ajungând la un total lunar de aproximativ 18.000 de lei. Deși la Primăria Capitalei figurează cu un program de doar patru ore, indemnizațiile pentru proiecte, sporurile pentru condiții vătămătoare și cele de hrană rotunjesc un venit care contrastează puternic cu imaginea de instituție aflată în pragul colapsului.

Recordurile administrative nu se opresc aici. Codrin Petre, un alt subaltern de încredere, apare în documente ca fiind responsabil de nu mai puțin de 98 de proiecte simultan, performanță care îi aduce, pe lângă un salariu de bază generos de aproape 16.000 de lei, diverse bonusuri tehnice. Schema este replicată și în cazul Mariei Magdalena R. sau al Mirelei Claudia P., care gestionează fiecare zeci de contracte pentru troleibuze sau extinderi de linii de tramvai, încasând sporuri ce variază între 5% și 40% din salariul de bază, totul sub protecția „portiței” fondurilor europene.

De la edil de Capitală, la gardă de corp pentru Ilie Bolojan

Dincolo de managementul resurselor umane, Ciprian Ciucu își afișează loialitatea față de liderul său politic, premierul interimar Ilie Bolojan, într-un mod care depășește atribuțiile funcției de primar general. Recent, edilul a fost surprins asumându-și rolul de „purtător de cuvânt” sau chiar de gardă de corp pentru Bolojan, interpunându-se între jurnaliști și premier pentru a bloca întrebările incomode. Această apropiere politică pare să fie fundamentul pe care s-a construit întreaga strategie de comunicare a „austerității”, o strategie care, în practică, servește mai degrabă la protejarea și recompensarea clientelei politice aduse de la primăria de sector, în timp ce restul aparatului administrativ este amenințat cu restructurarea.