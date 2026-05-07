Numerele norocoase de joi au fost extrase. Premii de milioane la Loto 6/49 și Joker

Loteria Română a organizat joi, 7 mai 2026, noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Evenimentul vine după tragerile din 3 mai, când au fost acordate peste 20.000 de câștiguri, cu o valoare totală care a depășit 2,25 milioane de lei.

Numerele câștigătoare ale extragerii de joi, 7 mai:

Loto 6/49: 6 7 38 3 32 18

Noroc: 4 8 0 6 8 5 0

Joker: 26, 37, 18, 3, 1 + 7

Noroc Plus: 2 1 6 0 2 0

Loto 5/40: 25 19 38 5 36 13

Super Noroc: 0 1 7 5 0 6

Report uriaș la Loto 6/49

La categoria I a jocului Loto 6/49 se înregistrează un report de peste 21,08 milioane de lei, echivalentul a mai mult de 4,1 milioane de euro.

Și la Noroc este pus în joc un report cumulat important, de peste 6,15 milioane de lei, adică aproximativ 1,19 milioane de euro.

În cazul jocului Joker, reportul la categoria I a trecut de 979.500 de lei, ceea ce înseamnă peste 190.500 de euro.

Premii puse în joc și la celelalte categorii

La Noroc Plus se înregistrează un report la categoria I de peste 37.500 de lei.

În același timp, la Loto 5/40, reportul la categoria I depășește 98.300 de lei, iar la categoria a II-a a trecut de 327.100 de lei.

La Super Noroc, premiul aflat în joc la categoria I este de peste 183.300 de lei.

Câștiguri importante obținute la ultimele trageri

La tragerea Joker, categoria a II-a, au fost înregistrate două câștiguri identice, fiecare în valoare de 84.277,98 lei.

Biletele câștigătoare au fost jucate la agenții loto din Iași și Ploiești.

La tragerea Loto 6/49, categoria a II-a, au existat șase câștiguri a câte 68.458,96 lei fiecare.

Trei dintre biletele norocoase au fost jucate în agenții loto din Giurgiu, Iernut și Câmpina. Celelalte trei bilete câștigătoare au fost jucate online

Câștig și la Noroc Plus

La tragerea Noroc Plus, categoria a II-a, a fost acordat un premiu în valoare de 58.845,60 lei.