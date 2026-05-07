Bolojan, atacat dur pentru planul de opoziție, chiar din interiorul PNL

Atac la Ilie Bolojan, chiar din interiorul partidului. Alina Gorghiu acuză că decizia de intrare în opoziție a Partidului Național Liberal a fost luată prea repede fără consultare. Deputata PNL mai susține că a avut întâlniri cu unii colegi cate vor să rămână la guvernare și nu sunt de acord cu planul de opoziție al lui Ilie Bolojan.

Alina Gorghiu a declarat că decizia Partidul Național Liberal de a intra în opoziție a fost luată într-un ritm prea rapid și fără o consultare suficient de amplă în interiorul formațiunii. Gorghiu a susținut că, deși decizia aparține exclusiv partidului, modul în care a fost luată ar fi putut include o analiză mai amplă.

Ea a explicat că s-a consultat inclusiv cu primari înaintea ședinței decisive, însă a admis că procesul intern putea fi extins.

„Deciziile interne ale PNL pot fi schimbate doar de PNL. Oricine altcineva ne-ar sugera să facem ceva în interior partidului poate fi la nivel de dorință, de propunere de pe margine, dar singurii care pot să decidă cu privire la partid suntem noi. Decizia de intrare în opoziție a fost foarte repede luată, poate nu a fost suficientă consultare. Eu m-am consultat cu primarii, am spus în ședință”, a afirmat deputata.

Context tensionat: schimbarea premierului și reacția PNL

Lidera liberală a explicat că decizia de a intra în opoziție a venit ca reacție la criza politică declanșată de schimbarea premierului și voturile din Parlament.

Ea a făcut referire la votul a 281 de parlamentari, despre care a spus că a generat o situație politică tensionată.

„Nu poți să stai să te uiți cum 281 de parlamentari, în frunte cu parlamentarii PSD, decid să-ți schimbe premierul, care este președinte al partidului, prin moțiunea de centură și tu să stai să te uiți fără să ai nicio reacție de respingere a tipului acesta de comportament”, a declarat Gorghiu.

În opinia sa, intrarea în opoziție a reprezentat și o formă de delimitare politică față de Partidul Social Democrat.

„Temperatura politică trebuie să scadă”

Alina Gorghiu a subliniat că își dorește o detensionare a climatului politic, afectat de evenimentele recente.

„Mi-aș dori ca temperatura discuțiilor politice sau a clivajului politic să mai scadă”, a spus ea, adăugând că România traversează o perioadă complicată, cu blocaje instituționale și probleme economice.

În același timp, aceasta a arătat că orice partid responsabil trebuie să caute soluții pentru ieșirea din impas.

Posibilă revenire asupra deciziei: „Niciodată nu spun niciodată”

Întrebată dacă PNL ar putea reveni asupra deciziei de a rămâne în opoziție, Gorghiu a lăsat deschisă această posibilitate.

Ea a afirmat că în politica românească au existat situații în care decizii anterioare au fost schimbate în funcție de context.

"În PNL au fost decizii care au schimbat o decizie anterioară și asta s-a întâmplat în toate partidele politice de pe scena politică atunci când s-a găsit o direcție mai bună, un scenariu mai sănătos", a explicat deputata.