Accident în București: Un tramvai a deraiat și a lovit un stâlp. Circulația în Sectorul 6, paralizată parțial

Un accident a avut loc joi după-amiază în București, după ce un tramvai de pe linia 25 a deraiat în zona Valea Cascadelor, în Sectorul 6. În urma incidentului, mai multe persoane au fost rănite ușor, iar un stâlp de electricitate a fost rupt.

''În urmă cu scurt timp am intervenit ca urmare a deraierii unui tramvai de pe șine, pe Valea Cascadelor din Capitală. Ca urmare a deraierii, o porțiune din tramvai a intrat în coliziune cu un stâlp'', anunță ISUBIF.



La momentul producerii evenimentului, în tramvai se aflau aproximativ 20 de călători, dintre care 6 persoane au solicitat îngrijiri medicale.



Ulterior, 4 dintre acestea au fost transportate la spital.



S-a intervenit cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și 4 echipaje de prim ajutor

Stâlp de electricitate doborât în impact

În urma deraierii, tramvaiul a lovit și a rupt un stâlp de electricitate, ceea ce a complicat intervenția echipelor tehnice și de siguranță.

Trafic blocat și restricții în zonă

Circulația tramvaielor a fost oprită complet pe ambele sensuri în zona afectată, iar traficul rutier a fost restricționat pe banda întâi pe direcția Bulevardul Iuliu Maniu – Bulevardul Timișoara.

Autoritățile lucrează la degajarea liniei și la repunerea în funcțiune a circulației, însă nu a fost anunțat un termen estimativ pentru reluarea completă a traficului.