George Simion: „Călin Georgescu nu va fi premierul AUR. El este președintele ales al țării”

Liderul AUR, George Simion, a anunțat oficial că partidul nu îl va nominaliza pe Călin Georgescu pentru funcția de prim-ministru. Declarația, făcută joi seara la Târgu Jiu, vine să clarifice strategia formațiunii după alegeri, Simion argumentând că fostul candidat independent a fost deja ales în funcția de președinte și nu va ocupa fotoliul de la Palatul Victoria.

George Simion solicită consultări la Cotroceni și un premier desemnat de AUR

Liderul AUR, George Simion , a clarificat poziția partidului său în contextul crizei politice actuale, exprimând disponibilitatea formațiunii de a intra la guvernare, însă cu o condiție fermă: respectarea voinței alegătorilor și a cadrului constituțional. Aflat la Târgu Jiu , Simion a subliniat că AUR nu este interesat de simple alianțe de conjunctură cu alte partide, ci urmărește implementarea unui program de guvernare „pentru români”, condus de un prim-ministru propus chiar de către partidul său.

În viziunea liderului AUR, deblocarea actualului impas politic depinde exclusiv de președintele Nicușor Dan, care are obligația de a convoca partidele parlamentare la consultări oficiale. Simion a evitat să nominalizeze eventuale forțe politice cu care ar putea colabora, preferând să pună presiune pe Administrația Prezidențială pentru declanșarea procedurilor de desemnare a unui nou șef al Executivului după căderea Guvernului Bolojan.

Critici la adresa actualei conduceri și a „agățării de post”

Tensiunea politică este alimentată, în opinia lui George Simion, de refuzul premierului demis Ilie Bolojan de a părăsi funcția imediat după pierderea sprijinului parlamentar. Liderul AUR a catalogat atitudinea acestuia drept o lipsă de decență politică, amintind că toți premierii demiși anterior prin moțiune de cenzură și-au prezentat demisia de onoare. Simion consideră că această stare de incertitudine este prelungită artificial prin „invenții” precum discuțiile informale, în locul consultărilor oficiale prevăzute de Legea Fundamentală.

Dacă invitația de la Cotroceni va veni pe căi oficiale, președintele AUR a anunțat că va fi însoțit de o echipă de specialiști, menționându-i pe Petrișor Peiu și pe prim-vicepreședintele Dan Dungaciu. Prezența acestora ar urma să fundamenteze propunerea AUR pentru un Executiv care să răspundă priorităților naționale, liderul partidului insistând pe faptul că AUR trebuie tratat cu respectul cuvenit celei de-a doua forțe politice a țării.

Respectarea Constituției și miza prezidențială

Întrebat despre o eventuală inițiativă de suspendare a președintelui Nicușor Dan în cazul în care AUR va fi ignorat la consultări, George Simion a preferat să pună accent pe nevoia de legalitate. Acesta a acuzat actuala putere de nerespectarea votului popular din decembrie 2024 și a cerut președintelui să prezinte o propunere de premier chiar de săptămâna viitoare, considerând că acesta este direct responsabil pentru instabilitatea generată.

În discursul său, Simion a reiterat susținerea pentru Călin Georgescu, afirmând că acesta reprezintă voința poporului în funcția de președinte, în ciuda controverselor care au marcat procesul electoral. Aceste declarații au fost făcute în marja participării liderului AUR la evenimente culturale și de susținere a sectorului energetic, desfășurate în Gorj, unde a subliniat necesitatea stopării distrugerii resurselor naționale.

Conflict juridic între AUR și conducerea USR

În paralel cu bătălia pentru Palatul Victoria, Alianța pentru Unirea Românilor a deschis un nou front de conflict, de data aceasta în instanță. Partidul l-a dat în judecată pe liderul USR, Dominic Fritz, în urma unor declarații ale acestuia referitoare la sursele de finanțare ale AUR. Avocata partidului, Silvia Uscov, a argumentat că demersul juridic este necesar pentru a trage o linie între libertatea de exprimare și dezinformarea deliberată.

Potrivit apărării AUR, afirmațiile lui Dominic Fritz privind presupuse finanțări externe ar depăși limita criticilor politice acceptabile, afectând nu doar imaginea partidului, ci și pe cea a alegătorilor săi. Prin această acțiune în justiție, formațiunea condusă de George Simion dorește să sancționeze ceea ce numește un discurs care subminează democrația și drepturile adversarilor politici, subliniind că nicio acuzație gravă nu ar trebui să rămână neprobată în spațiul public.