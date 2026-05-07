Procurorii Codruței Kovesi au pus tunurile pe candidatul cu cele mai mari șanse să îi ia locul lui Macron

Sursă: Le Monde

Parchetul European, instituția condusă de Laura Codruța Koveși, investighează o presupusă fraudă cu fonduri europene care ar avea legătură cu partidul de extremă dreapta Rassemblement National și cu Jordan Bardella, unul dintre numele considerate favorite pentru alegerile prezidențiale franceze din 2027.

Ancheta ar fi pornit după depunerea unei plângeri privind presupuse programe de formare media finanțate din bani europeni, scrie Le Monde .

Jordan Bardella, figura centrală a opoziției față de Macron

Jordan Bardella este președintele partidului Rassemblement National și unul dintre cei mai importanți adversari politici ai președintelui francez Emmanuel Macron.

În actualul context politic din Franța, Bardella este considerat favorit pentru scrutinul prezidențial programat în 2027.

Ancheta europeană apare într-un moment sensibil pentru formațiunea naționalistă franceză, care contestă acuzațiile și susține că activitățile respective au fost desfășurate legal.

Cum a început ancheta

Potrivit informațiilor apărute în presa franceză, investigația a fost declanșată după o plângere care viza cursuri de formare media ce ar fi fost finanțate de Rassemblement National folosind granturi europene.

AFP a relatat, citând o sursă apropiată cazului, că procurorii europeni au deschis o anchetă privind o posibilă fraudă cu fonduri ale Uniunii Europene.

Conform aceleiași surse, suspiciunile se referă inclusiv la activități desfășurate în beneficiul lui Jordan Bardella în timpul campaniei prezidențiale franceze din 2022.

RN respinge acuzațiile

Partidul Rassemblement National a transmis joi un comunicat în care contestă acuzațiile.

„Aceste sesiuni de instruire media au fost desfășurate de acest furnizor de servicii în conformitate cu regulamentul Parlamentului European, validat de serviciile Parlamentului European, pe teme europene, pentru mai mulți europarlamentari din delegația Adunării Naționale pentru mandatul 2019-2024, inclusiv Jordan Bardella”, a transmis partidul.

Formațiunea a precizat și că respectivele activități „au fost întrerupte tocmai din cauza începerii campaniei prezidențiale din 2022”.

În același comunicat, partidul a amintit că Jordan Bardella a depus la finalul anului trecut o plângere pentru „defăimare” împotriva asociației anticorupție AC!!.

Plângerea a fost depusă la Paris

Dosarul a pornit după ce asociația anticorupție AC!! a depus, în decembrie, o plângere la Paris.

Ulterior, cazul a fost transmis de Parchetul Național Financiar al Franței către Parchetul European pentru evaluare.

După o etapă de verificări preliminare, procurorii europeni au decis deschiderea unei anchete privind suspiciuni de fraudă cu fonduri europene.

Ce spun procurorii europeni

Contactat de AFP, Parchetul European, cu sediul în Luxemburg, nu a confirmat și nici nu a comentat informațiile privind ancheta.

„Parchetul European are o politică de a nu comenta anchetele în curs”, a declarat un purtător de cuvânt.

Suspiciuni legate de pregătirea campaniei prezidențiale

Asociația AC!! susține că fonduri europene destinate activității europarlamentarilor ar fi fost folosite pentru pregătirea mediatică a lui Jordan Bardella în contextul alegerilor prezidențiale franceze din 2022.

Potrivit plângerii consultate de AFP, „fondurile deținute de membrii Adunării Naționale în calitatea lor de europarlamentari” ar fi fost utilizate „în scopuri care nu au legătură cu utilizarea preconizată”.

Asociația afirmă că un instructor specializat în formare media era plătit din bugetul Parlamentului European pentru a pregăti europarlamentarii RN pentru apariții publice și intervenții în presă.

În plângere se mai susține că, „începând din septembrie 2021”, acel instructor ar fi fost direcționat către pregătirea lui Jordan Bardella pentru campania prezidențială franceză din 2022.

La acel moment, Bardella ocupa funcția de președinte interimar al partidului și avea un rol activ în campania lui Marine Le Pen.

Bardella contestă acuzațiile

Rassemblement National a transmis AFP că Jordan Bardella respinge acuzațiile formulate împotriva sa.

„Jordan Bardella contestă, în mod firesc, aceste acuzații, care îl vizează în climatul politic actual, și își rezervă dreptul de a intenta acțiuni în justiție pentru defăimare și calomnie”, a transmis partidul.