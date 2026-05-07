A început „Litoralul pentru Toți”. Cât au ajuns să coste vacanțele în Mamaia, Costinești sau Vama Veche înainte de sezon

Sursă: Click!

Românii care vor să fugă câteva zile la mare înainte de aglomerația din plin sezon pot găsi în luna mai unele dintre cele mai mici tarife de pe litoralul românesc.

Programul „Litoralul pentru Toți” a intrat oficial în ediția din 2026, iar aproape 100 de hoteluri de la malul mării s-au înscris deja în campania care promite vacanțe la preț redus.

Ajuns la ediția cu numărul 48, programul vine și anul acesta cu reduceri consistente pentru turiști, iar în unele cazuri prețurile sunt chiar la jumătate față de cele practicate în iulie și august.

Tarifele pornesc de la 159 de lei de persoană

În funcție de stațiune, categoria hotelului și serviciile incluse, prețurile încep de la aproximativ 159 de lei de persoană.

Pentru un weekend de două nopți pe litoral, turiștii pot ajunge să plătească între 320 și 1.200 de lei de persoană.

Diferențele apar în funcție de condițiile de cazare, clasificarea hotelului și facilitățile incluse în ofertă.

Cât costă cazarea în Mamaia, Eforie sau Constanța

În stațiuni precum Mamaia, Eforie sau Constanța, prețurile pentru un sejur variază între 169 și 605 lei de persoană.

Hotelierii spun că perioada este una dintre cele mai avantajoase din an pentru turiștii care vor să ajungă la mare fără costurile ridicate din vârful sezonului estival.

Sudul litoralului vine cu cele mai mici prețuri

În sudul litoralului, tarifele pornesc de la niveluri și mai mici.

În stațiuni precum Costinești, Olimp, Neptun, Jupiter, Venus, Saturn, Mangalia, 2 Mai sau Vama Veche, ofertele încep de la 159 de lei de persoană pentru hotelurile de o stea fără mic dejun.

La polul opus, tarifele pot ajunge până la 469 de lei pentru unitățile de cinci stele care includ și micul dejun.

Mulți turiști aleg escapadele de weekend

Chiar dacă programul „Litoralul pentru Toți” a fost gândit pentru sejururi de patru nopți, mulți români aleg să profite de reduceri pentru mini-vacanțe de weekend.

Temperaturile mai blânde și lipsa aglomerației din iulie și august îi fac pe mulți să prefere această perioadă.

Hotelierii spun că luna mai oferă cele mai bune prețuri

Administratorii hotelurilor de pe litoral susțin că începutul lunii mai aduce cel mai bun raport între preț și condițiile oferite turiștilor.

„Pentru o noapte de cazare, prețurile în cazul hotelului nostru pornesc de la 181 de lei pe noapte. Există toate argumentele ca, în această perioadă, turiștii să vină pe litoral și să se bucure de mare. Acum există cel mai bun raport calitate-preț pe care îl pot obține”, a declarat, pentru Click!, Iulian Tenie, manager de hotel.

Mulți dintre cei care aleg litoralul în această perioadă spun că preferă plimbările liniștite și atmosfera mai relaxată față de lunile de vârf ale sezonului.

Hotelurile speră la un sezon mai bun decât anul trecut

Operatorii din turism spun că rezervările au început deja să crească și estimează un sezon mai bun decât cel din 2025.

„O noapte de cazare, la momentul actual, pentru o cameră dublă, cu micul dejun inclus, pornește de la 170 de lei de persoană. Per total, ne așteptăm la un sezon bun, mult mai dinamic decât anul trecut, și îi așteptăm cu drag pe turiști la mare”, a declarat Silvia Lungu, responsabilă de cazare la un hotel de pe litoral.

Reducerile sunt mai mici decât în anii trecuți

Administratorii hotelurilor din Mamaia spun că programul „Litoralul pentru Toți” îi ajută să păstreze un grad bun de ocupare și în perioadele mai slabe de la începutul sau finalul sezonului.

Chiar dacă ofertele sunt considerate atractive, discounturile din acest an sunt mai mici decât cele practicate în trecut.

Dacă în anii anteriori reducerile puteau ajunge chiar și la 75%, în 2026 acestea se opresc la aproximativ 50%.

Cu toate acestea, programul rămâne una dintre cele mai accesibile variante pentru românii care vor să petreacă un weekend la mare fără costurile ridicate din plin sezon estival.