Kelemen Hunor, mesaj direct după discuțiile cu Nicușor Dan: „Nu sunt soluții miraculoase”

Sursă: Agerpres

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune despre discuțiile de joi de la Cotroceni că au fost unele informale și a reafirmat că prima opțiune a UDMR este refacerea coaliției de guvernare.

'Eu i-am spus domnului președinte care sunt soluțiile din punctul meu de vedere, din punctul nostru de vedere. Nu sunt soluții miraculoase. Deci, ceea ce am spus și public în aceste zile am spus și domnului președinte. Sigur, este o primă discuție informală cu toți liderii din fosta coaliție. Vorbim acum la timpul trecut, dar sigur că în două-trei săptămâni, maxim, trebuie să avem un Guvern. Se poate forma un Guvern. (...) Care va fi soluția, nu știu. Prima opțiune pentru noi este refacerea coaliției. Sigur, trebuie un om care poate fi acceptat de toată lumea, și de PNL și de PSD și de noi și de cei de la USR. Și probabil că acel om nu poate veni nici din PSD, nici din PNL, fiindcă atunci se pune problema pentru celălalt partid cum acceptă după această aventură', a declarat Kelemen Hunor.

El a atras atenția că există 'câteva probleme uriașe', între care PNRR, OECD și 'deficitul bugetar care trebuie ținut sub control'.



'Ceea ce s-a întâmplat în aceste zile arată o Românie instabilă și o Românie în derivă și acest lucru trebuie reparat cât de repede se poate.

O altă variantă

Potrivit liderului UDMR, 'se poate găsi și o altă variantă - un guvern minoritar cu o susținere foarte fermă și foarte transparentă și pe un angajament minimal, cel puțin pe acest an, inclusiv închiderea proiectului de buget pe 2027'. În opinia sa, un guvern minoritar 'va avea o viață scurtă'.



'Vrând-nevrând trecem printr-o perioadă cu multe turbulențe politice și orice guvern va fi sub presiune permanentă. Nu știu dacă va rezista până în 2028, dar aici sigur, dacă nu reușim să găsim o soluție pe termen lung, trebuie să mergi în etape, dar trebuie să rezolvi problemele pentru care te-ai angajat, că e vorba de fiecare om, de fiecare cetățean, e vorba de bani, e vorba de credibilitate', a explicat el.



Întrebat dacă ar face parte dintr-un guvern minoritar, Kelemen Hunor a răspuns: 'Acum depinde despre ce guvern minoritar vorbim, că sunt mai multe variante. (...) PNL, USR UDMR acum suntem în aceeași barcă - guvern interimar. Dar dacă se poate găsi o înțelegere și o susținere, da, se poate gândi să mergem în acest an și să închidem toate aceste proiecte care sunt în derulare. Dar sigur că ar fi o provocare pe termen lung dacă ar rezista, nu că nu ne-am înțelege, nu e vorba de așa ceva'.

Refacerea coaliției

El a insistat că refacerea coaliției ar fi cea mai bună variantă: 'Eu cred că toată lumea e de acord că prima variantă ar fi să refacem coaliția destrămată. Asta ar fi prima variantă, dar sunt multe chestiuni care trebuie rezolvate'.



În opinia liderului UDMR, 'Ilie Bolojan nu va ceda', iar premierul trebuie să fie un om acceptat de toate partidele și care 'să știe meserie'.



'Mai departe se poate sigur, și asta era propunerea mea, un om pe care îl acceptă și Ilie Bolojan și nu se simte PNL umilit, poate să rămână în picioare, un om pe care poate să-l accepte și Grindeanu și PSD și ceilalți. (...) Dar trebuie găsit acel om. Un om care știe să gestioneze crize, crize politice, lipsa de încredere, trebuie gestionată criza guvernamentală. Eu nu cred că România nu are un om care are această capacitate în 2026. (...) Un om care știe meserie. (...) N-am avut nicio discuție, nume, prenume. (...) Cred că în a doua parte a săptămânii viitoare poate că putem să ne apropiem să dăm niște estimări dacă vom reuși sau nu să refacem coaliția. (...) Cred că toată lumea e conștientă că nu putem pierde timpul', a transmis Kelemen Hunor.