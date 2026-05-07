Trump pune presiune pe Europa: Tarifele la zero până pe 4 iulie sau SUA ripostează

Președintele american Donald Trump a transmis un ultimatum dur către Uniunea Europeană, cerând reducerea tarifelor comerciale la zero până la data de 4 iulie. În caz contrar, spune liderul de la Washington, Statele Unite ar urma să răspundă cu majorări rapide ale propriilor tarife.

Declarația a fost făcută după o convorbire telefonică descrisă de Trump drept „excelentă” cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Discuție „excelentă”, dar cu avertismente dure

Donald Trump a susținut că dialogul cu Ursula von der Leyen a acoperit mai multe teme, inclusiv dosare de securitate internațională, dar și relațiile comerciale dintre SUA și Uniunea Europeană.

În centrul discuției s-a aflat însă acordul comercial dintre cele două părți și angajamentele asumate anterior de Bruxelles privind reducerea tarifelor.

Ultimatumul transmis de Washington

Liderul american a afirmat că așteaptă ca Uniunea Europeană să respecte înțelegerea convenită anterior și să reducă taxele vamale la zero.

În lipsa acestui pas, Trump a avertizat că SUA vor reacționa imediat prin majorarea tarifelor la importurile din Europa.

Mesajul său fixează și un termen-limită clar: 4 iulie, data la care Statele Unite marchează 250 de ani de la fondare.

„Am avut o discuție telefonică excelentă cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Am abordat numeroase subiecte, printre care și faptul că suntem pe deplin de acord că Iranul nu trebuie să dețină niciodată arme nucleare. Am convenit că un regim care își ucide propriul popor nu poate deține o bombă capabilă să ucidă milioane de oameni. Am așteptat cu răbdare ca UE să-și îndeplinească obligațiile care îi revin în cadrul acordului comercial istoric pe care l-am încheiat la Turnberry, în Scoția, cel mai mare acord comercial din toate timpurile! S-a promis că UE își va îndeplini partea sa din acord și, conform acordului, își va reduce tarifele la ZERO! Am fost de acord să îi acord un termen până la cea de-a 250-a aniversare a țării noastre (n.r.: 4 iulie); în caz contrar, din păcate, tarifele lor vor crește imediat la niveluri mult mai ridicate. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni”, a spus Trump.

Reacția și poziția Uniunii Europene

De partea cealaltă, oficialii europeni au transmis în ultimele săptămâni că doresc accelerarea aplicării prevederilor din acord și stabilitate în relațiile comerciale transatlantice.

Reprezentanții UE au cerut, de asemenea, revenirea rapidă la condițiile comerciale stabilite anterior, în contextul în care unele măsuri rămân încă în negociere.

Tensiuni în creștere pe zona auto

Unul dintre punctele sensibile ale discuțiilor îl reprezintă industria auto europeană. Washingtonul a luat în calcul majorarea tarifelor pentru importurile de automobile și camioane din UE până la 25%, o măsură care ar putea afecta semnificativ exporturile europene.

Bruxelles-ul consideră această amenințare un factor de presiune într-un moment deja complicat economic.

Negocieri fără rezultat final

Discuțiile tehnice dintre negociatori continuă, însă fără o concluzie finală. Reprezentanții Parlamentului European și ai statelor membre au analizat mai multe scenarii de implementare a acordului, dar nu au ajuns la un consens.

Următoarea rundă de negocieri este programată pentru 19 mai, într-un context în care diferențele de poziție rămân semnificative.

Oficialii europeni spun că dialogul cu partea americană continuă, însă soluția finală depinde de alinierea pozițiilor politice de ambele părți ale Atlanticului.