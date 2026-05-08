ANM: Vreme instabilă în toată țara: ploi torențiale, descărcări electrice și temperaturi peste normalul perioadei

Administrația meteorologică anunță pentru intervalul 8 mai 2026, ora 09:00 – 9 mai 2026, ora 09:00, o vreme în general instabilă în majoritatea regiunilor țării, însă cu temperaturi mai ridicate decât cele specifice începutului de mai. Meteorologii avertizează că instabilitatea atmosferică va aduce averse torențiale, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului, în special în zonele montane și în regiunile extracarpatice.

Ploi și furtuni în mai multe regiuni

Pe parcursul zilei, fenomenele de instabilitate atmosferică se vor manifesta în special la munte, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în vestul, nordul și centrul Moldovei, precum și în zona deluroasă a Munteniei. În restul regiunilor, ploile vor apărea pe arii restrânse.

Noaptea, aria precipitațiilor se va extinde în Oltenia, Muntenia și sudul Transilvaniei, iar local în Banat. Izolat, fenomenele meteo vor fi prezente și în celelalte zone ale țării.

Aversele vor avea caracter torențial, iar în anumite intervale cantitățile de apă pot depăși 15–25 l/mp. Cele mai mari acumulări sunt așteptate în regiunile extracarpatice și în zonele montane și submontane. De asemenea, există riscul producerii de grindină în mod izolat.

Temperaturi ridicate pentru această perioadă

Valorile termice vor rămâne peste mediile normale ale perioadei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 27 de grade Celsius, cele mai scăzute valori fiind înregistrate pe litoral, unde se vor atinge doar 15–18 grade.

Minimele nocturne vor varia între 7 și 14 grade Celsius. În orele dimineții și pe timpul nopții, în anumite zone se va forma ceață.

Prognoza pentru București

În Capitală, vremea va fi caldă, dar instabilă. Cerul va prezenta înnorări temporare, iar probabilitatea pentru averse și descărcări electrice va crește în special spre seară și pe timpul nopții. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări de scurtă durată asociate ploilor.

Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 25 de grade Celsius, în timp ce minima nocturnă se va situa între 11 și 13 grade.

Meteorologii recomandă prudență în zonele unde sunt așteptate furtuni și cantități importante de apă, mai ales în intervalele cu manifestări electrice și vijelii de scurtă durată.