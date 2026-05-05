Cod portocaliu de furtună în mai multe zone din Prahova, a fost emis RO-Alert
Cod portocaliu de furtuni
ISU Prahova a emis un mesaj RO-Alert în șase localități din Prahova, care în intervalul 17.00-17.30 se află sub cod portocaliu de furtună.
Localitățile vizate din județul Prahova: Breaza, Poiana Câmpina, Provița de Jos, Provița de Sus, Adunați și Talea.
Conform datelor transmise de autoritățile competente, sunt prognozate: averse torențiale ce pot acumula 25–40 l/mp; descărcări electrice frecvente; intensificări ale vântului; grindină de mici și posibil medii dimensiuni (2–4 cm).
Populația din zonele vizate este sfătuită să evite deplasările în aer liber pe durata manifestării fenomenelor, să se adăpostească în clădiri sigure, departe de copaci, stâlpi sau obiecte instabile, și să asigure ușile, ferestrele și obiectele care pot fi luate de vânt.
Șoferii surprinși pe drum sunt sfătuiți să parcheze în locuri sigure, departe de copaci sau panouri publicitare.
