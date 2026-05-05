Olguța Vasilescu îi răspunde lui Bolojan, după atacurile de la dezbaterea moțiunii: "Bihorul a luat, de fapt, cei mai mulți bani de la bugetul de stat”

Sursă: Realitatea PLUS

Primarul Craiovei, Olguța Vasilescu, a vorbit la Realitatea Plus despre tensiunile dintre ea și Ilie Bolojan, readuse în prim-plan chiar la dezbaterea moțiunii de cenzură. În intervenția sa, aceasta a respins ferm ideea că disputele ar fi avut la bază interese personale și a explicat cum au decurs, în realitate, discuțiile legate de finanțări și proiecte locale.

Edilul Craiovei a adus în discuție modul în care au fost alocate fondurile de la bugetul de stat, oferind exemple concrete și comparații între diferite zone ale țării. Declarațiile sale conturează o perspectivă critică asupra deciziilor luate la nivel guvernamental și readuc în prim-plan conflictele politice care au marcat perioada recentă.

Olguța Vasilescu: Domnul Bolojan a încercat să reducă ce s-a întâmplat în această perioadă la toanele mele, ceea ce e o aiureală. Pe Bolojan l-au trimis acasă 281 de parlamentari pentru că a guvernat prost și l-au trimis acasă peste 80% dintre români pentru că țara se îndreaptă într-o direcție greșită. Dar sigur că nu poți să te bați cu 80% dintre români și atunci inventezi un dușman imaginar, care e o femeie de la Craiova, întâmplător primar, care are toane pentru că nu i-ar fi dat bani. Eu nu i-am cerut bani domnului Bolojan, eu i-am cerut să-și repare centrala guvernului, ca să nu sufere craiovenii de frig iarna asta și am văzut și ce a înțeles din toată discuția asta.

Anca Alexandrescu: Eu am înțeles că nu dumneavoastră trebuia să luați banii, ci ministerul Energiei, unde era domnul Burduja, astăzi consilierul lui Ilie Bolojan. Deci nu dumneavoastră ați pierdut banii, ci domnul Burduja. Și cu aeroportul e aceeași poveste. Nu doar dumneavoastră ați primit bani pentru aeroport, au mai fost 4 aeroporturi în situația asta, și nu din cauza dumneavoastră s-a întârziat, ci din cauza că a fost scos acel caiet de sarcini.

Olguța Vasilescu: Proiectul practic a fost întors de 17 ori de domnul Drulă la vremea respectivă, o dată că vrea trei porți la aeroport, altă dată că vrea 9, altă dată că vrea 5, și tot așa, ne-a ținut, ne-a plimbat un an de zile, practic perioada în care s-a întârziat și nu s-a putut termina la data la care ar fi trebuit să se termine acest proiect european. Și bineînțeles că nu numai Craiova a fost în această situație, practic toate aeroporturile care au accesat bani au trecut prin aceeași problemă, pentru că domnul Drulă așa a înțeles dumnealui să se comporte ca și ministru.

Iar în ceea ce privește centrala de la Craiova, eu am explicat, dar am explicat pereților, pentru că văd că domnul Bolojan nici azi nu a înțeles măcar că acea centrală nu este a primăriei, este a guvernului. Eu ce l-am rugat a fost să facă reparații la ea astfel încât să nu sufere craiovenii de frig, i-am cerut să aloce 50 de milioane de lei pentru aceste reparații, au fost două memorandumuri pe care le-a băgat domnul Ivan în ședința de guvern, ambele au fost respinse de domnul Bolojan. Practic e ca la Radio Erevan, în loc să îmi dea 50 de milioane de lei pentru Craiova, ne-a luat 50 de milioane de lei din buget.

Anca Alexandrescu: Mă roagă cineva din diaspora să vă pun o întrebare: Regretați că în anul 2024, la alegerile europarlamentare, ați apărut pe afișele electorale și ați salvat PNL?

Olguța Vasilescu: A fost o decizie politică la vremea respectivă, care eu zic că a funcționat bine pentru că 50% dintre români au votat la vremea respectivă. Acum am văzut că domnul Ilie Bolojan se plângea foarte tare despre faptul că nu ar trebui să se întoarcă România la vremea lui Nicu și Marcel. Eu zic că pe vremea lui Nicu și Marcel a luat de la bugetul de stat un miliard de euro. Deci nu i-a mers așa de rău domnului Bolojan. Bihorul a luat de fapt cei mai mulți bani de la bugetul de stat, și anume 1,95 de miliarde de lei pe programul Anghel Saligny, în condițiile în care toate celelalte municipii au luat vreo 40 de milioane de lei, ca să înțelegem care a fost diferența, vreo 986 de milioane le-a luat prin CNI, Craiova nu a mai avut nimic semnat cu CNI de foarte mulți ani de zile, 90 de milioane de lei pe fondul de risc seismic, 2 miliarde de lei centurile și căile ferate din jurul Oradei, 80 de milioane pentru termoficare și așa mai departe.