Primăria Sectorului 6 a aprobat bugetul pe 2026, iar prioritățile sunt clare. Pe ce se vor duce banii

Bugetul Sectorului 6 pe 2026 este de 2,8 miliarde de lei, din care aproape 400 de milioane de lei constituie fonduri europene nerambursabile, potrivit unui proiect de hotărâre adoptat în ședința Consiliului Local de marți.

Cele mai importante sume se duc pe:

326,58 milioane de lei sunt alocate pentru educație: școli mai bune, infrastructură modernă și condiții mai bune pentru copii, profesori și părinți;

207 milioane de lei merg către reabilitarea blocurilor, pentru confortul locuitorilor și eficiență energetică;

127 de milioane de lei sunt prevăzute pentru modernizarea drumurilor;

71 de milioane de lei merg către Centrul Cultural Favorit;

70 de milioane de lei sunt alocate pentru sănătate;

53,3 milioane de lei merg către salubrizare și servicii publice de calitate.



Conform sursei citate, Lacul Morii, spațiile verzi și marile parcuri primesc 389 de milioane de lei anul acesta. Aproape jumătate din această sumă provine din fonduri europene nerambursabile, bani atrași pentru dezvoltarea Sectorului 6 și pentru această comunitate.



Primarul interimar al Sectorului 6, Paul Moldovan, a declarat că autoritatea locală duce mai departe proiectele care au schimbat această zonă administrativ-teritorială.



'Sectorul 6 are astăzi o direcție clară de dezvoltare, construită în ultimii ani prin muncă, rigoare și respect pentru comunitate. Bugetul pe 2026 ne permite să continuăm proiectele începute în administrația Ciprian Ciucu și să deschidem noi investiții acolo unde oamenii au nevoie: în școli, în infrastructură, în sănătate, în spații verzi și în servicii publice mai bune. Prioritatea mea este ca fiecare leu cheltuit să se vadă în viața de zi cu zi a locuitorilor Sectorului 6', a spus Paul Moldovan.



Potrivit reprezentanților autorității locale, bugetul de anul acesta înseamnă 'investiții vizibile, proiecte concrete și o administrație care folosește eficient fiecare leu', în beneficiul locuitorilor Sectorului 6.