Alimentul recomandat pentru combaterea anemiei și a asteniei de primăvară. Este o sursă bogată de fier. Ce recomandă Mihaela Bilic

Dr. Mihaela Bilic atrage atenția asupra unui aliment accesibil, gustos și extrem de nutritiv, recomandat în special primăvara: ficatul de pui. Acesta este o sursă importantă de fier, util în combaterea asteniei de sezon, dar și de vitamina D, esențială pentru susținerea sistemului imunitar.

Deși adesea ignorat, ficatul de pui este un aliment tradițional cu o valoare nutrițională remarcabilă. Este bogat în vitamine și minerale esențiale, contribuind la creșterea nivelului de energie, la întărirea imunității și la menținerea sănătății sângelui.

Recomandarea specialiștilor

Potrivit medicului nutriționist, ficatul, fie de pasăre, fie de vită, este un aliment complet, economic și ușor de preparat. În plus, are un gust apreciat și poate fi integrat în numeroase rețete.

„Ficatul conține multe proteine și puține grăsimi, fiind bogat în vitamina A și D, dar și în fier și zinc. O porție de 100 de grame poate acoperi aproximativ 50% din necesarul zilnic de fier, între 100% și 300% din necesarul de vitamina D și un aport de vitamina A de până la 30 de ori peste doza recomandată. Toate acestea vin la pachet cu doar 140 de calorii și 4 grame de grăsime”, explică specialistul.

Un alt avantaj important este faptul că fierul din ficat nu se pierde în timpul gătirii, indiferent de modul de preparare. Deși conține colesterol, consumul moderat nu reprezintă o problemă, mai ales că acest aliment nu este consumat zilnic.

Idei de consum

Ficatul de pui poate fi combinat cu ceapă verde, salată sau murături pentru mese simple și gustoase. De asemenea, poate fi transformat rapid într-un pate de casă: se mixează ficățeii gătiți cu unt, sare și piper, rezultând un preparat fără conservanți sau aditivi.

Beneficiile consumului de ficat

Combaterea anemiei

Ficatul este o sursă excelentă de fier, ușor de absorbit, fiind recomandat în prevenirea și tratarea anemiei.

Susținerea vederii și a pielii

Datorită conținutului ridicat de vitamina A, contribuie la sănătatea ochilor, regenerarea pielii și întărirea imunității.

Energie și funcționare optimă a organismului

Vitaminele din complexul B, în special B12, ajută la formarea celulelor roșii și la transformarea alimentelor în energie.

Întărirea imunității

Zincul, seleniul și vitaminele contribuie la protecția organismului împotriva infecțiilor și la recuperarea mai rapidă în perioadele de stres.

Susținerea funcțiilor hepatice

Contrar miturilor, consumul de ficat nu încarcă organismul, ci oferă nutrienți care sprijină procesele naturale de detoxifiere.

Sănătatea părului, pielii și unghiilor

Combinația de proteine și vitamine stimulează regenerarea celulară și contribuie la un aspect sănătos.

Aport proteic complet

Ficatul furnizează toți aminoacizii esențiali necesari pentru refacerea țesuturilor și menținerea masei musculare.

Protecție antioxidantă

Seleniul ajută la combaterea stresului oxidativ și încetinește procesele de îmbătrânire.

Susținerea funcțiilor cognitive

Vitamina B12 joacă un rol important în menținerea memoriei și a capacității de concentrare.

Valoare nutrițională ridicată, calorii moderate

Ficatul de pui oferă un aport consistent de nutrienți într-un număr relativ mic de calorii, fiind potrivit pentru o dietă echilibrată.

