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Social· 2 min citire
Miruță s-a lăudat cu barjele, Dunărea scade în continuare. Deși situația era cunoscută din iulie, nimeni n-a mișcat un deget - DOCUMENTE
Publicat10 aug. 2026, 20:23
Actualizat10 aug. 2026, 20:52
SursăRealitatea PLUS
Realitatea Plus a prezentat documentele oficiale din care reiese că problema Dunării era cunoscută încă din luna iulie, specialiștii de la Apele Române au anticipat dezastrul de la Cernavodă și totuși nu s-a făcut nimic. Fluviul scade în continuare, deși Radu Miruță nu a pierdut nicio ocazie pentru a-și face campanie de imagine în timpul intervențiilor de pe Dunăre! Între timp, Bulgaria profită din plin de criza în domeniu și face profituri record din exporturile de energie, România fiind cel mai mare client al său.
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