15.000 de euro pentru cetățenia română. Rețeaua care „fabrica” români și inventa bunici născuți la Odesa

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 19:46

O rețea specializată în obținerea frauduloasă a cetățeniei române a fost destructurată de procurorii Secției de Urmărire Penală din cadrul Parchetului General, după o anchetă în care au fost folosiți investigatori sub acoperire. Gruparea ar fi construit dosare pentru cetățeni străini care nu aveau legături reale cu România și ar fi apelat inclusiv la documente de stare civilă falsificate în Ucraina.

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