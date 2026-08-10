Trotinetele electrice au umplut spitalele de copii răniți. 43 de operații într-o singură gardă la „Grigore Alexandrescu”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 18:48

La Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din Capitală, vara aceasta a adus un număr neobișnuit de mare de copii ajunși la camera de gardă cu traumatisme provocate de accidente. Aproximativ 300 de cazuri sunt înregistrate în medie în fiecare zi, iar printre cele mai frecvente se numără rănile provocate de trotinete electrice, biciclete, căzături și tăieturi.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre trotinetetrotinete electricecopiispital