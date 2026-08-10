Schimbări majore pentru trotinetele electrice din București: Unde nu mai ai voie să circuli și ce se întâmplă cu minorii

Primăria Municipiului București a lansat în dezbatere publică un nou proiect de regulament destinat serviciilor de închiriere a trotinetelor electrice. Documentul stabilește condiții stricte de operare pentru companiile de ridesharing, introduce limitări tehnologice prin GPS și interzice accesul minorilor la vehiculele de închiriat.
Interdicție totală pentru minori: Închirierea devine permisă doar de la 18 ani
Cea mai importantă schimbare adusă de noul regulament este restricționarea accesului la trotinetele de închiriat în funcție de vârstă. Spre deosebire de Codul Rutier, care permite deplasarea pe drumurile publice de la vârsta de 14 ani, proiectul Capitalei impune o vârstă minimă de 18 ani pentru utilizarea vehiculelor prin aplicații self-service.
Operatorii vor fi obligați să verifice identitatea și vârsta fiecărui utilizator direct din aplicație — fie la crearea contului, fie la fiecare deblocare a trotinetei. Soluția tehnică de verificare rămâne în sarcina fiecărei companii de ridesharing.
Control prin GPS și geofencing: Oprire automată și zone cu acces interzis
Companiile vor trebui să integreze obligatoriu sisteme de localizare GPS și tehnologie de tip geofencing. Aceste sisteme vor permite controlul automat al vehiculului în funcție de zona în care se află:
Limitare de viteză sau dezactivare: Trotineta va reduce automat viteza sau se va opri complet la intrarea în perimetre nepermise.
Avertismente pentru parcare: Aplicația va notifica utilizatorul când încearcă să parcheze sau să abandoneze vehiculul în locuri neautorizate.
Zone interzise: Este interzisă circulația pe trotuare (cu excepția pistelor amenajate), pe aleile din parcuri și grădini publice, în zonele exclusiv pietonale și pe sectoarele de drum marcate cu indicatorul „Accesul interzis bicicletelor”.
De asemenea, regulamentul interzice utilizatorilor să vorbească la telefon, să poarte căști audio în timpul deplasării sau să efectueze depășiri ale autovehiculelor aflate în mișcare.
Termen de 2 ore pentru ridicarea trotinetelor abandonate
Proiectul introduce măsuri ferme împotriva blocurilor pietonale cauzate de parcarea neregulamentară. Operatorii au la dispoziție cel mult două ore pentru a ridica sau muta trotinetele care încurcă traficul rutier ori pietonal.
În cazul în care companiile nu intervin în intervalul stabilit, vehiculele vor fi ridicate de Poliția Locală. Operatorul va fi sancționat cu o taxă de ridicare de 50 de lei, la care se adaugă 10 lei pentru fiecare zi de depozitare.
Sancțiuni drastice: Amenzi de până la 5.000 de lei
În paralel, regulamentele locale stabilite la nivelul sectoarelor (cum este cazul Sectorului 1) prevăd sancțiuni usturătoare pentru nerespectarea regulilor de circulație și parcare. Intrarea cu trotineta electrică în parcuri, grădini publice sau spații de joacă se sancționează cu amenzi cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei. Această măsură se aplică tuturor utilizatorilor de trotinete, indiferent dacă vehiculul este proprietate personală sau închiriat.
Proiectul de regulament se află în dezbatere publică până la data de 14 august, dată după care va fi supus votului în Consiliul General al Municipiului București.